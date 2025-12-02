Olivia Dean consigue rque le devuelvan dinero a sus fans por los precios desorbitados de la preventa de entradas

Olivia Dean ha llegado a un trato con las ticketeras que han vendido en reventa entradas a precios inflados de sus conciertos. Además de haberles hecho un reembolso parcial a los afectados, se han comprometido a revender los tickets a precio original en próximos eventos.

Olivia Dean se ha plantado ante los precios abusivos de las entradas. Y lo ha hecho poniendo de manifiesto su descontento con las decisiones de Ticketmaster y AXS en la venta de tickets de sus conciertos.

La artista emergente se ha visto implicada en una polémica que salpica a la industria al poner en marcha la venta de entradas de su gira norteamericana en 2026: los precios inflados de las entradas, sobre todo en las reventas. Por ello, la cantante ha llegado a un acuerdo con las tiqueteras, con una medida inédita como resultado.

Dean ha conseguido que se reembolse parte del dinero que pagaron los fans por los precios inflados de las entradas de preventa que compraron para verla en directo, tal y como recoge The Hollywood Reporter. Además, en futuras ventas mantendrán el precio original de las entradas para su reventa.

Y todo ello se ha generado después de que entradas de los conciertos de la artista se estuvieran revendiendo hasta por 1000 dólares por canales oficiales. La intérprete de Nice to Each Other expresó a través de un comunicado que estaba totalmente en contra de esta medida, y finalmente ha podido subsanar la situación.

"Compartimos el deseo de Olivia Dean de mantener la música en directo accesible y de garantizar que los fans tienen el mejor acceso a entradas asequibles", expresó Live Nation, perteneciente a Ticketmaster.

"No todos los días te sientes escuchada y entendida, así que hoy es un buen día. Orgullosa de nuestra persistencia y de nuestro apasionado equipo", ha compartido Dean como respuesta a esta decisión de las ticketeras.