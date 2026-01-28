Quiénes son hoy los invitados de 'Pasapalabra': así son Jesús Olmedo, Silvia Abascal, Sergio Mur y Glòria Serra

Del 28 al 30 de enero tienes una cita muy especial con Pasapalabra gracias a sus invitados. Y es que el plató de Roberto Leal se inunda de reconocidos rostros del mundo del cine y el periodismo.

Todos ellos —dos desde el equipo azul y otros dos desde el naranja— lo darán todo en cada una de las pruebas hasta que llegue el momento de jugar 'El Rosco'. ¡Te contamos quiénes son los invitados!

Jesús Olmedo

Jesús Olmedo en un evento | GTRES

Jesús Olmedo (51 años) es un actor español que comenzó su carrera a finales de los años 90 y fue ganando popularidad en los 2000 gracias a su participación en series como Al salir de clase, Ana y los siete, Aquí no hay quien viva y Hospital Central.

De 2010 a 2012 apareció en la serie Hispania, la leyenda, uno de sus papeles más importantes; y en su continuación Imperium. También ha aparecido en series como Amar es para siempre, Sagrada familia y Sueños de libertad.

Silvia Abascal

Silvia Abascal en un evento | Getty Images

Siguiendo con otra actriz, tenemos a Silvia Abascal (46 años), quien ha aparecido en series como El Comisario,Hostal Royal Manzanares, Aquí no hay quien viva y Cuéntame como pasó.

En cine ha aparecido en películas como La fuente amarilla, Vida y color, La dama boba o Pasos. También ha participado en obras de teatro como Romeo y Julieta.

Además, ha sido nominada en tres ocasiones en los Premios Goya.

Sergio Mur

Sergio Mur en una gala | Getty Images

El actor Sergio Mur (48 años) comenzó su carrera con papeles en series como 20tantos, Un paso adelante y El comisario, donde se dio a conocer al público. Desde entonces encadenó trabajos en Sin tetas no hay paraíso, Cuéntame como pasó, Física o Química o Los Protegidos.

Más recientemente ha aparecido en Las chicas del cable y Amar es para siempre. En teatro ha actuado en obras como Antígona y El Madrid de Alatriste y de los Literatos.

Glòria Serra

Glòria Serra en un evento | GTRES

Pasando ahora con una leyenda del periodismo actual tenemos a Glòria Serra (61 años), quien ganó relevancia mediática por su programa Equipo de investigación, el cual lleva en emisión desde 2011.

La periodista y presentadora también ha trabajado en informativos y en talk shows como La Noria y en late nights como 7 días, 7 noches.

Sin embargo, el inicio de su carrera fue en la radio en informativos locales, como editora y como directora. Además, llegó incluso a trabajar con la presentadora Julia Otero.