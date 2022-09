Omega revela el motivo por el que no colaboró con Rosalía en 'Despechá'

NO FUE SU DECISIÓN

Despechá se convirtió en un éxito el primer día que Rosalía la cantó en el arranque de su Motomami Tour el 6 de julio en Almería. Desde aquel momento y hasta que se publicó de manera oficial el pasado 28 de julio, el boca a boca y la insistencia de sus fans por el estreno la transformó en un fenómeno.

Aunque ha estado disputándose el número 1 con la sesión de Quevedo y Bizarrap durante todo el verano, no cabe duda de que Despechá —y su videoclip/oda al costumbrismo de las vacaciones españolas— ha arrasado de una manera casi sin precedentes.

Los fans de Rosalía se quedaban sorprendidos cuando Omega aseguraba a través de su Instagram que en un primer momento Despechá iba a ser una colaboración. El artista mostró un fragmento de cómo iba a ser el tema, un dúo que finalmente no se hizo realidad.

"Querían que la lanzase sola"

Con la canción convertida en un éxito viral, Omega ha revelado en una entrevista con Alofoko Music qué ocurrió para que finalmente la colaboración no se llegase a estrenar a pesar de que Omega ya había grabado su parte.

Sin mostrar ningún tipo de rencor hacia Rosalía, Omega confesó que fue el equipo de la artista el que frenó el dúo.

"Nosotros ya teníamos un año y pico planeando esa vaina. […] Tú ya sabes que yo tengo problemas de salud, y aun así fui al estudio, grabé, monté las voces, grabé todo. Ella estaba feliz. Dos días antes de salir la canción, me llaman y me dijeron que la compañía no estaba de acuerdo con que ella hiciese un feat. Como que querían que la lanzase sola", explicó antes de matizar que "las cosas hay que hacerlas sin forzarlas".

A pesar de no haber formado parte de uno de los éxitos más abrumadores de Rosalía, Omega mostró su admiración por ella: "Yo, mil amores, de verdad".

Sobre los motivos que llevaron a la intérprete a componer la canción, Rosalía reconoció las influencias y referencias que la música latina le ha brindado. Entre ellas, destacó al propio Omega. "Está hecha desde la libertad o la locura, sin reparo ni arrepentimiento. Estoy agradecida a República Dominicana, donde artistas como Fefita La Grande, Juan Luis Guerra y Omega me han inspirado y sin ellos no existiría", dijo.