Tamara Falcó revela los detalles de su boda con Íñigo Onieva: dónde se casará y cuándo

El próximo 2023 Tamara Falcó cumplirá uno de sus sueños: pasar por el altar. La hija de Isabel Preysler, que sale desde hace dos años con el empresario Íñigo Onieva, ya había dado pistas de sus ansias de darse el sí, quiero.

Sin ir más lejos, en su documental 'La Marquesa' de Netflix visitaba el atèlier de diseños de novia de Carolina Herrera en Nueva York, un gesto con el que aseguraba no querer presionar a Íñigo. Sin embargo, llevaba un mes negando que la pedida se hubiese producido, una pregunta que habría llegado a principios de este septiembre.

Pues bien, siete meses después de aquella visita a NY, Tamara Falcó se ha comprometido. Su chico le ha hecho la gran pregunta, una proposición que según contó en su última visita a El Hormiguero ocurrió de la manera más inesperada.

"Estábamos cenando y yo estaba tomando mi sopa de ayuno. Vi a Iñigo muy nervioso", decía después de expresar que "fue todo muy bonito".

Además de desvelar los detalles relativos a la pedida, que se produjo acompañado de un anillo de corte moderno muy diferente a los diseños clásicos que acostumbra a lucir Tamara, en sus redes sociales se ha mostrado pletórica. En su cuenta oficial de Instagram compartió el anuncio oficial junto a un selfie de la pareja sellando su amor con un beso.

No ha esperado mucho Tamara para fijar la fecha del enlace. El lugar escogido es el Palacio del Rincón, propiedad ubicaba en Aldea del Fresno que heredó de su fallecido padre el Marqués de Griñón. Un lugar que reformó con esmero para su documental en Netflix y que se convertirá en el escenario principal de uno de los días más importantes de su vida.

"Nos casamos en junio, el 17 de junio en El Rincón. Estamos supercontentos, nuestras familias están muy felices, y ojalá comamos perdices", contó.

La estrategia de Ínigo no salió como esperaba. Antes de hacer la gran pregunta sufrió un pequeño mareo, un contratiempo que no despertó sospechas porque Tamara tampoco se lo esperaba. Ese día le tocaba además cumplir con su dieta de ayuno intermitente.

"Me dijo: 'Bueno, como ha sido nuestro aniversario, tengo dos regalos, escoge mano' y de repente hinca rodilla y me dice: '¿te quieres casar conmigo?'. No me lo esperaba y le pregunté: '¿ahora, el día que llevo mallas, tiene que pasar ahora mismo?' Le dije que sí nos abrazamos y bailamos. Bueno, antes casi le da un ataque al corazón, se agobió y se mareó. Pensé: 'como ahora me quede viuda con lo que me ha costado llegar hasta aquí'. Fue todo muy bonito y yo creo que voy a ser muy feliz y le quiero hacer a él muy feliz", contó en El Hormiguero.

Aunque la gran pregunta se produjo en la más estricta intimidad, sin testigos o familiares presentes, las hermanas de Tamara, Xandra y Ana, sí eran conocedoras de que su hermana le había dicho sí a Íñigo Onieva, tal y como recoge Vanitatis.