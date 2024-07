La Oreja de Van Gogh se pronuncia sobre el regreso de Amaia Montero a la banda

Te interesa Amaia Montero reaparece tras su ingreso en la UCI junto a Xabi, de La Oreja de Van Gogh

No era una información confirmada y algunos fans ya la estaban dando por buena. Casi estaban descorchando el champán para celebrarlo, pero nada más lejos de la realidad.

Amaia Montero no vuelve a La Oreja de Van Gogh. La banda seguirá contando con la que es su líder femenina desde 2008, Leire Martínez. Así lo han dejado claro desde su cuenta de Twitter, donde no es habitual que se pronuncien más allá de anuncios oficiales y fechas de conciertos.

Este sábado, el mismo día que se difundió la noticia, el grupo compartió una fotografía con un mensaje aparentemente inofensivo pero muy revelador. Aunque parece que hacen alusión a la mala previsión meteorológica de Valladolid, donde tocaban esa noche, las "nubes" podrían ser perfectamente los "rumores" inciertos que se habían vertido horas antes.

Un doble sentido que disipa cualquier posibilidad de un regreso con la ex vocalista, que no atraviesa un buen momento de salud desde hace años.

"A minutos de salir el festival Conexión Valladolid con un ojo en el cielo porque está lloviendo. Ya se pueden apartar las nubes que nosotros salimos", dicen en el mensaje complejo junto a una foto unidos y sonrientes. Leire Martínez, Pablo Benegas, Xabien San Martín, Hariz Garde y Álvaro Fuentes siguen con sus planes sobre los escenarios.

La falsa noticia del reencuentro con Amaia Montero la difundió Isabel Rábago en el programa Juntos de TeleMadrid, generando un aluvión de comentarios al respecto. "La gran noticia que ha podido saber este programa es que (Amaia Montero) vuelve con La Oreja de Van Gogh", declaraba la colaboradora en el programa. "Me parece una noticia brutal y es que no solo vuelve a reunirse con ellos de fiesta. No, va a iniciar una gira y vamos a poder disfrutar todos de ella sobre el escenario. Sobre todo de verla bien, de ver a todo el grupo respaldando. Y sobre todo lo bien que nos lo vamos a pasar este verano", aseguraba.

Quizá Rábago no se había informado, pero La Oreja de Van Gogh ya ha iniciado con Leire Martínez su gira de verano. Han pasado por el festival O Son do Camiño de Santiago de Compostela y todavía les quedan muchas ciudades por recorrer, como Madrid, Mallorca o Jerez de la Frontera.