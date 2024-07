El motivo por el que Amaia Montero abandonó La Oreja de Van Gogh

Este sábado se difundía en Telemadrid un rumor falso. La periodista Isabel Rábago aseguraba que Amaia Montero volvería a La Oreja de Van Gogh y no solo de manera anecdótica, sino que pondría en marcha una gira con los que fueron sus compañeros durante 12 años. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.

Xabier San Martín, Pablo Benegas, Haritz Garde, Álvaro Fuentes y la vocalista del grupo desde 2008, Leire Martínez, lo desmentían en sus redes sociales con una foto sonrientes, unidos y a punto de salir a tocar en su concierto de este fin de semana en Valladolid.

Tanto revuelo acerca del futuro musical de la cantante de Gipuzcoa ha vuelto a despertar los interrogantes sobre el porqué de su marcha de la banda con la que conoció la fama. Vendieron millones de copias de sus primeros discos, Dile al Sol (1998), El viaje de Copperport (2000) y Lo que te conté mientras te hacías la dormida (2003), que continúan formando parte del imaginario musical de varias generaciones.

Podía haber seguido exprimiendo su carrera, pero decidió salirse por la tangente y abandonar a los que también habían sido sus compañeros de universidad. Guapa (2006) fue el último disco con la voz de Amaia Montero, que dijo adiós a LODVG en 2007. Un año después, Leire Martínez era elegida como sustituta y a día de hoy se ha ganado el respeto de todo el público.

Imagen de archivo de La Oreja de Van Gogh | antena3.com

La razón de la ruptura de La Oreja de Van Gogh

Nunca ha sido muy clara respecto a las razones de su marcha. Solo una vez dio unas pinceladas a Risto Mejide en El Rincón de Pensar de Antena 3 acerca de qué había pasado realmente. Se había especulado mucho con que lo que dinamitó su permanencia en el grupo había sido una discrsión con Pablo Benegas, guitarrista y compositor, teoría que la artista se apresuró en desmentir.

Amaia Montero se fue de La Oreja de Van Gogh por muchos motivos. Un cúmulo de circunstancias que le hizo decir basta y que enturbió la relación entre los componentes. "Nada que ver. No sé por qué de repente Pablo. Son muchas cosas las que ocurren y en el fondo ninguna. En ningún caso fue por un enfado con Pablo, además es que no sé por qué de repente Pablo. Fueron circunstancias, no un momento concreto, llevábamos mucho tiempo juntos, crecimos juntos. Crecimos de verdad, porque era una situación en la que estábamos muy expuestos, algo anormal para personas de nuestra edad. Pasamos de la Universidad a todo eso que nos pasó en solo un año. Creo que llegó un punto en el que en todas las relaciones hay un punto de inflexión", explicó la artista.

Risto insistió y le preguntó cuál había sido concretamente ese punto de inflexión que lo cambió todo. "Quizá los años, quizá que evolucionamos hacia lugares distintos, queríamos cosas distintas", manifestó. "No fue un día... La convivencia, que es dificilísima. Yo estaba muy protegida también dentro del grupo, cosa que después en solitario cambia", aseguró.

Su última conversación, en un ascensor

La artista recordó cómo fue su lacrimógena despedida, ese momento en el que le tocó hacerse cargo de las decisiones y decir adiós a sus compañeros. "Hubo un día que después de una reunión, no sé, teníamos que hablar ciertas cosas. Era todo irreal, te digo como lo viví yo. Estaba segura del paso y así lo hice, lo di, pero recuerdo un momento en el que bajamos los cinco en un ascensor. Y de repente nos vimos los cinco. Era una pena y una tristeza.. Yo me puse a llorar ahí... No soy mucho de llorar, era como irreal. Estaba muy segura porque era, como dije, el paso más difícil que había dado en mi carrera personal y profesional. Recuerdo esos momentos, sabía que había llegado ese momento en el que sales del ascensor y no sabes cuándo va a ser la próxima vez que vas a hablar con esa persona y romper una relación de hermanos", aclaró.

Mejide indagó también a cerca de una posible relación amorosa con algo de los miembros de la banda, algo que Amaia negó en rotundo. "No, qué va. Yo era... No como una hermana pequeña, pero sí una chica entre chicos", zanjó.