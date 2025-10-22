Pablo Alborán, en contra de la competición entre artistas tras el anuncio del disco de Rosalía

Rosalía ha puesto patas arriba el mundo de la música con la presentación en Madrid de su cuarto álbum, LUX, que verá la luz el próximo 7 de noviembre. No se trata de una fecha cualquiera, ya que ese mismo día Pablo Alborán también estrenará su séptimo trabajo, KM0, del cual ya se conocen cinco canciones: CLICKBAIT, KM0, Vámonos de aquí, Mis 36 y ¿Qué tal te va?

Esta coincidencia ha provocado que algunos usuarios en redes sociales hayan comparado a ambos artistas, convirtiendo su estreno simultáneo en una competición. Pero, lejos de incidir en este enfrentamiento, el artista malagueño ha compartido una historia en su perfil de Instagram para reivindicar el arte por encima de cualquier otra cosa.

"Que viva la música, siempre", ha escrito Pablo Alborán este martes 21 de octubre ante sus 7,5 millones de seguidores en esta plataforma. El mensaje viene acompañado de una fotografía suya con Rosalía, tomada en Barcelona en el año 2018.

Historia de Instagram de Pablo Alborán | Instagram @pabloalboran

Aunque Pablo Alborán y la catalana nunca han colaborado en una canción, sí han actuado juntos. El 8 de junio de 2018, los dos artistas interpretaron Prometo durante la gira homónima del malagueño. Ocurrió en el Palau Sant Jordi de Barcelona, cuando Pablo Alborán estaba presentando su cuarto álbum en directo y Rosalía todavía no había estrenado El mal querer.

De hecho, la fotografía compartida por el cantante en Instagram remite a esta actuación sobre el escenario, ya que en la imagen aparecen ambos ensayando con la guitarra y leyendo la letra de dicha canción.

Así, Pablo Alborán lanza un mensaje claro a sus fans y a los de Rosalía: la competición no debería tener cabida en la música, ya que el arte y el compañerismo tendrían que estar por encima de cualquier otra cosa.