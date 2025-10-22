Miss Caffeina le canta a "bailar llorando" en 'BUENASUERTE': "El disco está muy bien pero la gente está muy mal"

Alberto, Sergio y Toni de Miss Caffeina abrazan la BUENASUERTE en Cuerpos especiales. La banda acaba de lanzar su nuevo álbum, con el que se recorrerá España en una gira en 2026 con Europa FM como emisora oficial.

Este nuevo proyecto del grupo está repleto de "canciones para bailar llorando", de las que ellos mismos son "muy fans": "Nos hemos metido en ese mundo y no hemos salido. Bailar es una cosa muy solitaria, y bailar con gente alrededor también".

Los fans se sienten muy identificados con todas las canciones de BUENASUERTE. "El disco está muy bien pero la gente está muy mal", han destacado en el anti-morning show. Y es que los seguidores empatizan con esa narrativa del proyecto que sigue el duelo tras una ruptura.

Porque sí, BUENASUERTE se centra sobre todo en "tristeza", y la forma de componer un disco tan personal no ha sido fácil: han recogido sentimientos propios para transmitirlos a la gente. "Lo bueno es que desde que se graban las canciones hasta que se sacan pasa un tiempo y ahora estamos bien", han tranquilizado a los oyentes.

"Empieza con la tristeza de cuando termina una cosa, luego empiezas a encontrar un momento que te envalentona y luego de repente vuelves a la tristeza. Luego lo superas, pero el domingo bajona...", han descrito.

Miss Caffeina lo ha dejado todo en BUENASUERTE, por lo que quieren abrazarlo y no distraer su estreno con otros lanzamientos: "Vamos a dejar un tiempito de sacar música. Es verdad que hay canciones en el cajón, pero vamos a dejar que la gente disfrute de este disco".

Una gira en 10 salas por España

Con Europa FM como radio oficial, Miss Caffeina se enfrenta en 2026 a una gira de tan solo 10 conciertos en sala. "Luego vendrán los festivales", han adelantado.

Así, la banda llevará lo mejor de su música por Barcelona, Valencia, Murcia, Málaga, Valladolid, Santander, A Coruña, Sevilla, Alicante y Madrid. Aquí abajo podrás consultar las fechas y los recintos de cada show.

09/01/2026 – Razzmatazz (Empremtes) - Barcelona

24/01/2026 – Repvblicca - Valencia

30/01/2026 – Mamba! - Murcia

31/01/2026 – París 15 - Málaga

13/02/2026 – Sala Lava - Valladolid

14/03/2026 – Inn Club - A Coruña

21/03/2026 – Pandora - Sevilla

27/03/2026 – Baltimore Live (Marmarela) - Alicante

17/04/2026 – Escenario Santander - Santander

25/06/2026 – Alma Occident - Madrid

En el tour los acompañarán "los bailarines del Benidorm Fest", aquellos que los acompañaron en su candidatura con la canción Bla Bla Bla.

Para cerrar por todo lo alto la entrevista, Miss Caffeina ha descrito con sabores de yogures su primer y último disco: "El de primero sería de galleta o de coco, y el de ahora sería natural".

Por supuesto, la banda se ha arrancado a cantar en directo Hoy va a ser el día, en una versión acústica de lo más especial.