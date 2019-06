Pelayo Díaz explota contra un usuario que criticó que hable en inglés en Instagram

El influencer Pelayo Díaz cuida mucho el contenido que publica en sus redes sociales. Se dedica a la moda y las tendencias, y en su perfil no faltan los outfits, los paisajes de ensueño y las tiernas instantáneas su marido Andy McDougall. Y casi tan importante como la foto que vas a publicar es el título que escoges, y Pelayo no deja nada a la casualidad. Busca y elige cuidadosamente la frases de sus fotos.

Sin embargo, hay usuarios que han criticado que el asturiano utilice de manera recurrrente el inglés para expresarse. En una de sus últimas publicaciones, Pelayo escribía: "Gonna dress you up in my love. All over, all over", (Te vestiré en mi amor, por todas partes, por todas partes).

"Qué pereza... Dejo de seguirte solo por la tontería el inglés... Pereza de tío", le comentaba una usuaria. "Ahora llamo a Madonna y le digo que empiece a escribir letras en español para que solo tú lo entiendas mejor", contestaba el influencer en la misma publicación.

No contento con la contestación que había tenido, Pelayo hizo un pantallazo del comentario para añadirlo a sus stories, añadiendo: "Tanto Instagram y tanta tontería! Apuntaros a un curso de verano de inglés. Y ya no solo por los idiomas, un poco de cultura musical general también os vendría bien a algunas".