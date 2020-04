Pelayo Díaz responde a las críticas por su nuevo cachorro: "Es muy fácil tirar la piedra y esconder la mano"

Fue hace unos días cuando Pelayo Díaz compartía en su Instagram que su chico y él acababan de dar la bienvenida a un nuevo miembro a la familia; Vidu, una cachorra de Pomerania que una marca de criaderos de perros de lujo les había regalado.

A partir de ahí, un aluvión de usuarios comenzaron a opinar y criticar sobre cómo la perrita había llegado a casa de la pareja, también cuestionaban si habían pagado por ella y afearon que se tratase de "un cachorro de lujo". La imagen del transportín donde viajó el animal, cubierto con el plástico de una agencia de transportes, también fue objeto de debate.

Poco después Pelayo Díaz realizó una conexión en directo en su Instagram para explicarse y cargar contra aquellos que le habían criticado. "Me gustaría ver si en vuestras casas tenéis zapatos o cinturones de piel, si en vuestra nevera hay carne, si el pollo y los huevos que compráis son camperos (que cuestan mucho más)", decía.

"Cuando criticáis las acciones de otra persona tenéis que cubriros muy bien las espaldas y estar muy seguros de lo que hacéis vosotros. Porque es muy fácil tirar la piedra y esconder la mano. Cuestionaros vuestras decisiones y contadme si vuestras cremas han sido testadas. Analicemos todo", decía, dejando entrever un "doble rasero" del que los usuarios se han defendido.

"Me vas a comparar comprar pollo normal porque no soy rica y no puedo comprarme pollo de lujo con hacer negocio con cachorros de lujo? No tiene razón que ÉL diga eso. Si me lo dice una persona que lleva siendo vegana 3 años pues sí".

Así, después de todo el fin de semana recibiendo comentarios y preguntas sobre su nuevo cachorro, Pelayo Díaz ha escrito una serie de aclaraciones en su Instagram para zanjar la polémica de una vez por todas. El bloguero de moda asegura que el animal fue enviado a través de un servicio que asegura buenas condiciones y también recalca que no ha pagado por él, sino que se trata de un regalo. Sin embargo, hay quien cuestiona este aspecto ya que Díaz cobra por mencionar marcas en sus redes, algo que ha hecho con la empresa que le envió el cachorro.

Además, el influencer ha contado su intención de colaborar con una protectora para aportar su "granito de arena".