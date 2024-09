Pep Guardiola se une al nuevo proyecto de los hermanos Gallagher

Oasis vuelve, y con ello una gran expectación de sus fans más acérrimos. La banda británica ha arrasado en la venta de entradas de sus conciertos por Irlanda y Reino Unido, y continúa calentando motores para lo que está por venir.

Y es que el grupo va a lanzar un nuevo álbum, el cual está casi terminado, de cara a su reencuentro y su próximo tour. Y ya han comenzado a mover hilos.

Los hermanos Gallagher siempre han estado muy vinculados al equipo por su afición a este, y ahora Pep Guardiola se muestra cercano al grupo.

Por eso, el entrenador y la plantilla del Machester City han recreado la portada del álbum Definitely Maybe para mostrar las camisetas de la nueva equipación del equipo, nada menos que diseñada por Noel Gallagher.

En la foto se puede ver así a Guardiola tocando la guitarra mientras los futbolistas posan como correspondería a la portada original. "Definitely City", aparece escrito en la foto.

Además de su regreso con Oasis, Noel Gallagher coge las riendas de su equipo de fútbol y presenta un nuevo diseño en colaboración con PUMA. La equipación se podrá ver en plena acción el 18 de septiembre, cuando el Manchester City se enfrente al Inter de Milán.

"Me gustaba City antes que nada, me gustaba City antes que la música, me gustaba City antes de saber lo que era la música. Definitely Maybe es lo que nos puso en camino, el disco duró tanto, no puedes predecir ese tipo de cosas. Es un gran disco de clase trabajadora, es real", ha expresado el propio Noel sobre la colaboración.

Además, ha añadido: "Cuando PUMA nos propuso diseñar una equipación en uno de los partidos, tardamos cinco segundos en aceptar. Es la misma paleta de colores que la portada de Definitely Maybe: es única pero definitivamente llamativa, y creo que queda muy bien. Cuando ves a gente representando a tu club, es importante que tengan buen aspecto".