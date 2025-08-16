Shakira y Piqué venden una mansión en común, pero siguen unidos económicamente

Shakira y Gerard Piqué comenzaron su romance en 2010. Tras dos hijos en común y varias canciones de amor, la pareja confirmó su separación en 2022 tras doce años juntos. Sin embargo, la cantante y el exfutbolista siguen unidos económicamente, aunque de momento han conseguido vender una de las tres mansiones que tienen en común.

Tal y como confirma ABC, la expareja vendió hace un mes una de sus tres viviendas ubicadas en Esplugues de Llobregat (Barcelona) por más de tres millones de euros. Este movimiento conforma el primer paso para la disolución patrimonial de Shakira y Piqué, que aún tiene en propiedad dos viviendas.

La mansión vendida formaba parte de un conjunto inmobiliario que adquirió la expareja para formar un gran complejo familiar interconectado. Allí habrían vivido los dos junto a sus hijos, Milan y Sasha, los padres de la colombiana y el personal de servicio. A pesar de su idea inicial, la separación llegó antes de que la tercera vivienda —la recién vendida— se uniera al resto.

Shakira y Gerard Piqué, juntos en una imagen de archivo | Getty

Así son las otras dos viviendas de Shakira y Piqué

La expareja sigue teniendo a la venta las dos viviendas restantes de su patrimonio conjunto. Ambas forman un lote valorado en unos 11 millones de euros y cuentan con una superficie construida de 715 metros cuadrados, aunque esta cifra se reduce a los 630 metros cuadrados para la superficie habitable.

Tienen seis habitaciones, cinco baños, piscinas, bodega, gimnasio, sala de juego, terrazas, estudio de grabación, etc. A día de hoy, las viviendas están deshabitadas y su venta continúa vigente. De hecho, tal y como asegura ABC, agencias inmobiliarias señalan que su precio es superior a los estándares de la zona. A esto hay que sumarle que el proceso de venta se está llevando a cabo de manera privada, a través de una sociedad del padre de Piqué y entre intermediarios.

"Me dejaste de vecina a la suegra"

Aunque Shakira se ha mudado a Miami con sus dos hijos, la venta de la mansión remite a uno de los dardos que lanzó la cantante a su expareja en BZRP Music Session #53, su canción con Bizarrap: "Me dejaste de vecina a la suegra / Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda".

Esto hace referencia a que el exfutbolista compró una vivienda para sus padres al lado de sus mansiones con Shakira. En este caso, ese inmueble no está a la venta y tiene 625 metros cuadrados.