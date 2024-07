Pestañas postizas, uñas kilométricas y pelucas: quién es la atleta Sha'carri Richardson

Te interesa La graciosa caída de un bailarín de Lady Gaga durante su actuación en los Juegos Olímpicos

Sha'carri Richardson, la joven atleta de 25 años oriunda de Dallas, parte como una de las grandes favoritas en la prueba de 100 metros lisos de los Juegos Olímpicos de París. Su marca de 10’71 segundos en cubrir esa distancia, la mujer más rápida del mundo este año, la coloca en todas las listas para subirse al podio, sin embargo, su impronta va más allá de la pista.

A pesar de que actualmente todo parece sonreir a Sha'carri Richardson, lo cierto es que su carrera vital hasta llegar a la cima del atletismo mundial no ha sido nada fácil.

La joven, nacida en el año 2000, fue criada por su abuela tras el abandono de su madre. Una circunstancia de la que pudo sobreponerse gracias a su apoyo y, también, al de su tía, Shayaria Richardson, que se convirtió en su primera entrenadora de atletismo cuando comenzó a interesarse por esta disciplina a los nueve años.

Sha'carri comenzó a despuntar como atleta con tan solo 16 años, ganando los Juegos Olímpicos Juveniles de la AAU. Unos podios de los que no se ha alejado desde entonces, con el punto álgido en la clasificación para los últimos Juegos Olímpicos de Tokio en 2020. Una clasificación en la que la joven estuvo acompañada en la pista de su abuela, a quien abrazó tras conseguir el pase olímpico.

Sin embargo, la joven no pudo participar en la cita nipona tras dar positivo en un control antidopaje por consumo de cannabis, al cual había recurrido, según su declaración, tras conocer la muerte de su madre biológica. Un resultado que acarreó una suspensión que impidió que la de Dallas pudiese acudir a los JJOO.

Como ya hemos apuntado, parece que todos esos problemas han quedado atrás y Richardson buscará hacerse con el oro en el Stade de France en esta edición de las pruebas más prestigiosas del deporte.

Un icono de la moda

Los atrevidos diseños que Sha'carri Richardson ha lucido en muchas de sus pruebas, además de extravagantes peinados y uñas de infarto han creado un aura estilística en torno a la atleta.

Una estética que la joven emplea como medio de expresión y disfrute. “Disfruto el momento de que me arreglen el cabello, disfruto que me maquillen la cara... Disfruto que me decore las uñas”, explicó en una charla con Sprite.

Una afición que ha acompañado siempre a la velocista. “Mi primer recuerdo de cuando me arreglaban el cabello y las uñas era estar sentada en la cocina de mi abuela (...) Mi tía más joven, me llevó y fue a hacernos las uñas y recuerdo que eran rosas con un estampado de guepardo”, añadió durante la conversación.

Sus manicuras arriesgadas la han aupado al trono de divas de este arte como Rosalía o Cardi B, con quien tuvo a bien reunirse para compartir experiencias de sus respectivas carreras mientras se arreglaban las uñas, como si de un salón de belleza se tratase.

En cuanto a su peinado y el estilismo de sus monos, la velocista no se queda atrás en cuanto al riesgo. Cabello de diferentes colores, lentejuelas, adornos en las pestañas… Todo se conjuga en un impresionante estilo que hace que la atleta acapara los focos nada más salir a la pista a calentar.

De hecho, se ha llegado a academizar, en cierta manera, la puesta en escena de Richardson. “Creo que hay cierta sensibilidad y orgullo sureños en su estética de estilo”, explicó el historiador de moda Darnell-Jamal Lisby al periódico The Guardian. “Desde su cabello, sus uñas, su atuendo y su actitud, el deseo de provocar vitalidad visual a través de un estilo personal es sureño hasta la médula”.

Una seña de identidad que ha hecho que la legendaria publicación de moda Vogue haya elegido a la texana para que sea ella quien protagonice la portada digital de la edición de agosto de la revista.

Además, son inevitables las comparaciones con otra de las grandes estrellas de los 100 metros lisos femeninos en Estados Unidos: Florence Griffith Joyner, la estrella de la prueba durante los años 90 más conocida como Flo Jo.

Las similitudes en cuanto al cuidado aspecto y el impacto que tuvo en la opinión pública su particular modo de competir, ataviadas con todo tipo de complementos de belleza, llaman la atención sobremanera, al igual que su potencial deportivo en la pista.