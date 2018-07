Pharrell Williams actuará en la ceremonia de los Oscars

El compositor, cantante y productor Pharrell Williams interpretará la canción nominada a un Oscar Happy en la ceremonia que se emitirá el domingo 2 de marzo en directo por la cadena ABC. Happy, que Williams escribió y produjo para la película “Despicable Me 2”, está nominada como Canción Original. Las otras tres canciones nominadas son Ordinary Love de Mandela: Long Walk to Freedom, Let It Go de Frozen y The Moon Song de Her.

Pharrell Williams ha ganado siete premios Grammy, dos como Productor del Año. Nombrado por Billboard como Productor de la Década en 2010, sus producciones han vendido más de 100 millones de copias. Williams colaboró en dos de las canciones más exitosas de 2013: Blurred Lines de Robin Thicke, que co-escribió y produjo, y Get Lucky de Daft Punk que co-escribió y también cantó.

El domingo 2 de marzo de 2014 se otorgarán los premios a la películas destacadas y logros cinematográficos de 2013, en el Dolby Theatre de Hollywood. La ceremonia estará presentada por Ellen DeGeneres y se televisará en directo en más de 255 países de todo el mundo.