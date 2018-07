Pharrell Williams asegura que se inspiró en Miley Cyrus para escribir Blurred Lines

Blurred lines fue la canción de Pharrell Williams, Robin Thicke y T.I. que arrasó durante el verano de 2013. Pero poco después los hijos del cantante y compositor Marvin Gaye los acusaron de plagio encontrando una gran similitud con el éxito de su padre Got to Give It Up en 1977.

Hace unos meses salió a la luz la declaración de Thicke durante el juicio, donde acusaba directamente a Pharrell de componer él la canción alegando que él estaba drogado cuando se metió en el estudio a grabar su voz y que el ritmo ya estaba hecho: "Estaba colocado de Vicodin y alcohol cuando me presenté en el estudio. Así que tal como lo recuerdo, cuando hicimos la canción, pensé que yo quería involucrarme más de lo que estaba en aquel momento, nueve meses después se convirtió en un enorme éxito y yo quería el mérito. Así que empecé como a convecerme a mi mismo de que había participado un poco más en ello. Pero la realidad es que Pharrell tenía el ritmo y él escribió casi todas las partes de la canción”.

Ahora se ha hecho pública la declaración de Pharrell Williams, que mucho más elegante no acusa al resto de sus compañeros si no que asegura que, aunque Marvin Gaye es uno de sus claros referentes, no se inspiró en él para ésta canción, si no en Miley Cyrus: "Estaba haciendo mucha música con sonido country con Miley y después le sumé un groove up tempo para completar la melodía." El resultado fue el tema Come Get It Bae incluido en su disco G.I.R.L y fue trabajar con la cantante lo que le inspiró para Blurred Lines.

A continuación te dejamos ambos temas para que aprecies la similitud: