Pilar Rubio crea polémica en Twitter tras decir que “si te toca trabajar en Nochevieja, ¿qué más da?"

Pilar Rubio ha generado un debate en Twitter que ha llegado a ser Trending Topic por sus declaraciones durante una entrevista en las que afirmaba que "había que desmitificar las Navidades ". Concretamente, la colaboradora de El Hormiguero explicaba que prefiere reunirse con su familia y amigos cualquier día y no hacerlo uno por obligación. Y que no pasaba nada por trabajar en Nochevieja , algo con lo que muchos usuarios no están de acuerdo.

Pilar Rubio ha concedido una entrevista a el diario El mundo donde ha hablado de su vida profesional y como el crear una familia ha cambiado sus prioridades: "Antes trabajaba hasta los festivos y lo disfrutaba, pero ahora tengo que priorizar, sobre todo siendo tan pequeños".

Pero aunque la presentadora quiera dedicarle más tiempo a su familia y distribuya su trabajo en función a ello, se muestra más flexible en cuanto a las fechas señaladas, concretamente la Navidad. "Es un error pensar que tiene que ser todo más familiar y bonito. No hay que forzar nada. Hay gente que se deprime porque piensa que tiene que estar más feliz y con su familia y no puede. Tenemos que dejar de mitificar las navidades, si te toca trabajar en Nochevieja, ¿qué más da? Para mí no tienen un significado profundo. Prefiero cenar cuando sea con mi familia y no un día por obligación. No es ningún trauma no repetir tradiciones, me gusta que cada año sea distinto", explica.

Y precisamente estas declaraciones han hecho que algunos usuarios en Twitter hayan querido responder a Pilar mostrando su desacuerdo:

Por otro lado, también hay usuarios que defienden a la presentadora coincidiendo con su opinión o simplemente pidiendo que no se le ataque por un comentario sin importancia.