Pink arremete contra Christina Aguilera por 'Lady Marmalade', un vídeoclip de hace 23 años, y explota en redes sociales

Que Pink y Christina Aguilera no se llevan bien es más que un secreto a voces.

Las divas del pop de los 2000 han tenido una constante rivalidad a lo largo de su carrera y han protagonizado distintas polémicas. Lo que no esperaban los seguidores de las artistas es que Pink volviese a remover las aguas 23 años después con Lady Marmalade.

En una entrevista con Buzzfeed UK la artista tuvo que ordenar los vídeclips que ha hecho a lo largo de su carrera, y situó al tema de Moulin Rouge en la última posición: "No fue nada divertido de hacer. Yo soy todo diversión", ha dicho con una enorme expresión de asco en su rostro.

"Todo era un alboroto y había algunas personalidades... Kim y Mya era agradables", dejando caer entre líneas que, la integrante restante (Xtina) era el problema.

Después de que la entrevista se hiciese viral, los internautas empezaron a hablar de la rivalidad de las artistas en redes sociales, y algunos comentarios no han gustado nada a Pink, que ha terminado por perder los estribos en Twitter.

"Estáis todos locos. Xtina tenía mierdas que hacer con quien estaba en esa canción. Por si no lo sabíais, no estoy 'tirando mierda' de alguien por decir una y otra vez lo que ocurrió. Tengo un 0% de interés en vuestro puto drama. Si no os habíais dado cuenta, estoy un poco ocupada vendiendo (discos)", explotaba la cantante a través de la red social.

Por el momento Xtina no se ha pronunciado, pero ya lo hizo en 2018 en la revista Paper sobre las grabaciones de Lady Marmalade: "Fue un momento muy emocionante en mi carrera, pero fue muy difícil. Estaba trabajando en mi voz, y no sabía que podía cantar así. Pero la grabación fue muy difícil. Fue mucho trabajo, mucho sudor y lágrimas, y creo que eso se refleja en la pantalla", expresó la intérprete de Beautiful.