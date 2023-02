Pink responde a los que le acusan de criticar a Christina Aguilera: "La besé en la boca, no necesito besar su culo"

Desde hace décadas se ha hablado de una supuesta rivalidad entre Pink y Christina Aguilera, así como de muchas otras estrellas del pop que el público insiste en enfrentar.

Pero las declaraciones de Pink durante una reciente entrevista para Buzzfeed UK, han hecho que muchos interpretaran como un ataque directo a la interprete de Dirrty.

Durante la charla, Pink tuvo que ordenar los videoclips más icónicos de su carrera, poniendo el del tema Lady Marmalade en última posición: "No fue nada divertido de hacer. Yo soy todo diversión", aseguró.

"Todo era un alboroto y había algunas personalidades... Kim y Mya era agradables", continuó, hablando de dos de sus compañeras, sin nombrar a la cuarta artista que colaboraba en este tema: Christina Aguilera.

Esto hizo que muchos interpretaran que Xtina fue el problema de que Pink no disfrutase del rodaje de este vídeo, volviendo a retomar el tema de la rivalidad entre ambas.

Una de las teorías principales de este enfado es que otorgaron a Christina Aguilera el mayor peso de la canción, dejando en un segundo plano al resto de sus compañeras.

Algunos de estos comentarios no gustaron nada a Pink, y así lo ha mostrado en Twitter: "Estáis todos locos. Xtina tenía mierdas que hacer con quien estaba en esa canción. Por si no lo sabíais, no estoy 'tirando mierda' de alguien por decir una y otra vez lo que ocurrió. Tengo un 0% de interés en vuestro puto drama. Si no os habíais dado cuenta, estoy un poco ocupada vendiendo (discos)".

Para zanjar el tema, Pink respondió a otra fan que se quejaba de lanzar shade sobre Aguilera diciéndole: "He besado su boca, no necesito besar su culo".

Pink y Christina Aguilera: una beso y una pelea

Tanto Pink como Christina Aguilera han hablado sobre su enemistad en el pasado. De hecho, Pink dejó entrever en Watch What Happens Live que incluso podrían haber llegado a las manos cuando coincidieron en un club siendo muy jóvenes: "Toda la situación me pareció divertidísima, no podía creer lo que estaba pasando. Pero la cuestión es que tiene mucho talento, y en el fondo yo también tengo días malos. Es una persona muy dulce".

Sin embargo, Christina Aguilera habló de esta escena años después en el programa de Andy Cohen, explicando una historia muy diferente: "Parece que yo tengo un recuerdo muy diferente de esa noche. Estábamos en un club y jugamos a la botella".

"En mi caso guardo un recuerdo amoroso. No sé... Mírame y mírala. ¡Jamás se me ocurriría iniciar una pelea con ella! Podría patearme el culo sin problema, por favor. En aquel entonces ya era muy capaz. La cuestión es que a mí me emocionó mucho la idea de besarla en el juego, me pareció que sería solo un beso y que así todo estaría bien. Pero ella fue la que se adelantó y puso su mano así [delante de su boca]. Me decepcionó un poco que quisiera hacerlo de eso modo, pero no pasó nada".

Una situación que ha confirmado la propia Pink respondiendo al comentario en Twitter en cuestión.