La pista que podría indicar que Katy Perry y Orlando Bloom se han casado en secreto

Katy Perry y Orlando Bloom tenían pensado darse el 'sí quiero' en 2020 con una boda en Japón a la que acudirían alrededor de 150 invitados, pero la pandemia frustró sus planes. "Estaba casi todo listo y Katy estaba entusiasmada ante la perspectiva de caminar hasta el altar embarazada", aseguraba una fuente cercana en aquel momento.

Sin embargo, la pareja vivió ese mismo año uno de los momentos más dulces de su vida: la llegada de su hija, la pequeña Daisy Dove Bloom. "Flotando de amor y asombro por la llegada segura y saludable de nuestra hija", escribía la pareja en redes sociales, donde publicaron una imagen de los deditos de la pequeña agarrados a los de sus padres.

Un anillo de bodas y unas vacaciones en Hawái, las claves

Así, las últimas imágenes de Katy Perry -publicadas por Page Six- han levando sospechas sobre una posible boda secreta. Los paparazzi han captado a Katy y Orlando durante sus vacaciones en Hawai, donde han pasado cerca de un mes descansando, y un pequeño detalle ha hecho saltar las alarmas: ¿lleva Katy un anillo de bodas puesto?

La cantante de Firework fue fotografiada este martes luciendo una alianza de oro en su dedo anular izquierdo, lo que podría indicar que la pareja se habría convertido en marido y mujer en un enlace secreto del que no han trascendido detalles. En la misma secuencia de imágenes vemos a Orlando Bloom portando a la bebé a sus espaldas, que iba cubierta con un paño para que los flashes no captasen su rostro. Junto a la pareja se encontraba Flynn, el hijo que el actor tuvo con la modelo Miranda Kerr hace 10 años.

Ataviados con gorras y mascarillas, la pareja ha pasado bastante desapercibida durante sus vacaciones en Hawái, pero lo cierto que se les ha visto paseando con la pequeña y practicando yoga en la playa.

Bloom y Perry, que recientemente compraron una mansión de más de 13 millones de dólares en Montecito (California) dieron la bienvenida a su hija en agosto de 2020, casi un año después de comprometerse en febrero de 2019.

Una relación de idas y venidas

Después de un año de relación, Katy Perry y Orlando Bloom rompieron a principios de 2017 entre rumores de infidelidad por parte del actor. Tras casi un año separados, la pareja confirmó su reconciliación en febrero de 2018. Dos meses después, la pareja oficializó su romance en una ceremonia en el Vaticano donde se encontraron con el Papa Francisco.

El papa Francisco saluda a Katy Perry, Orlando Bloom y Peter Gabriel / EFE

La cantante aseguraba hace un tiempo que tener fe y ofrecer gratitud fueron su salvavidas durante aquellos duros meses de ruptura, donde la autoestima de la cantante se vio muy tocada. Además, durante aquella época los éxitos profesionales no acaban de cuajar. Su disco Witness no ofreció los resultados que se esperaban.

"Mi esperanza es que algo más grande que yo me creó con un propósito y me creó por una razón, y que no soy desechable. La gratitud es probablemente lo que me salvó la vida, porque si no me habría revolcado en mi propia tristeza y probablemente habría saltado", contó, refiriéndose a sus peores momentos, cuando incluso pensó en suicidarse.