Katy Perry revela que pensó en el suicidio durante su ruptura con Orlando Bloom

Con sinceridad y sin tapujos. Así hablaba Katy Perry con Tom Power, de la radio SiriusXM, de la mala racha que atravesó en el año 2017, cuando a su ruptura con Orlando Bloom se unió el fracaso de su disco 'Witness'. La cantante, acostumbrada a tener cifras de ventas estratosféricas, ingresó 10 veces menos por el álbum de 'Bon Appètit' o 'Chained To The Rythm'.

"Mi carrera subía y subía, luego llegó el cambio, que no fue tan grande visto desde fuera, pero para mí fue un terremoto", explicó Katy Perry. "Lo había dado todo, y aquello literalmente me partió por la mitad", reconoció.

"Había roto con mi novio, que ahora es el futuro padre de mi bebé. Y estaba emocionada por volar alto en mi siguiente álbum. Pero no volé alto, me estrellé", confesó la cantante, que encontró la esperanza gracias a la fe y la gratitud.

"No sé si mi sonrisa fue alguna vez completamente mía pero estuve mucho tiempo viviendo de la validación, amor y admiración del mundo, y de repente todo cambió", contó.

RUPTURA Y RECONCILIACIÓN

Katy Perry y Orlando Bloom rompieron a principios de 2017 entre rumores de infidelidad por parte del actor. Tras casi un año separados, confirmaron su reconciliación en febrero de 2018. Dos meses después, la pareja oficializó su romance en una ceremonia en el Vaticano donde se encontraron con el Papa Francisco.

La cantante asegura que tener fe y ofrecer gratitud fueron su salvavidas durante aquellos duros meses. "Mi esperanza es que algo más grande que yo me creó con un propósito y me creó por una razón, y que no soy desechable. La gratitud es probablemente lo que me salvó la vida, porque si no me habría revolcado en mi propia tristeza y probablemente habría saltado", cuenta, refiriéndose a sus peores momentos, cuando incluso pensó en suicidarse.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE HABLA DE ESTOS PROBLEMAS

En 2017 la cantante transmitió en vivo una sesión con el terapeuta Siri Sat Nam Singh en YouTube como parte de la serie “The Therapist” de Vice. Durante la conversación, Perry admitió que se sintió "avergonzada de sentirse tan deprimida".

"Soy realmente fuerte como Katy Perry, y a veces no soy tan fuerte como Katheryn Hudson", dijo en aquel momento.

"La música es mi primer amor y creo que fue el universo el que dijo: 'Bueno, tú siempre hablas sobre el amor propio y la autenticidad, pero ahora vamos a someterte a otra prueba y a quitarte cualquier tipo de validez. Entonces veremos cuánto te amas a ti misma en realidad", explicó en 2018 a la revista Forbes sobre sus problemas de depresión y autoestima.