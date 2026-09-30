El plan de Shakira en su único día libre en Madrid: flamenco y un vino de 200 años

Shakira ya ha celebrado la mitad de los conciertos de su residencia en Madrid, donde actuará un total de 12 noches hasta el 11 de octubre. Entre medias, la colombiana ha podido disfrutar de la capital durante el lunes 28 de septiembre, el cual ha definido como su "único día libre" por todo el trabajo y los ensayos que implica un evento como el suyo.

Durante sus breves vacaciones, Shakira ha visitado el Corral de la Morería, un tablao flamenco ubicado cerca del Palacio Real cuya historia se remonta al año 1956. "Shakira, un honor haberte recibido ayer en Corral de la Morería. Admiración infinita", ha escrito el equipo del local al compartir en Instagram una foto suya con la artista.

Por su parte, Shakira ha confesado su admiración por el espectáculo flamenco del Corral de la Morería. En sus historias de Instagram, ha compartido un vídeo del show con una contundente frase: "Solo la cultura puede salvarnos". Además, ha aprovechado para lanzar una profunda reflexión: "En esta era de la mentira digital, esto es pura verdad. Este espectáculo tan emocionante ha tocado todas mis fibras, recordándome cuánto necesitamos el arte para hacernos más humanos".

Un vino de 200 años

Pero el día libre de Shakira no se ha quedado ahí. La cantante también ha querido cenar en el propio Corral de la Morería, donde ha tenido la oportunidad de catar un vino de 200 años. "Me estoy bebiendo un vino que tiene 200 años de antigüedad aquí en Madrid, en mi único día libre. Lo estoy aprovechando bien", ha dicho la colombiana en otro vídeo de Instagram.

Ante una bebida tan especial, Shakira ha enseñado que únicamente ha probado una gota: "Una sola gota voy a beber de la pipeta, porque una sola gota es toda una explosión de sabor". Tras la cata, su rostro ha sido de pura ensoñación: "No sé si merezco beber este vino tan preciado. Increíble, muchas gracias", ha zanjado.

Ahora, Shakira continúa preparando los conciertos que le quedan en Madrid, justo la mitad: durante las próximas dos semanas, actuará los días 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre.