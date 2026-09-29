Confirmado el día en el que Maluma aparecerá como invitado en la residencia de conciertos de Shakira en Madrid

Shakira continúa regalando momentazos en su residencia europea Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La artista colombiana ha hecho de Macondo Park un lugar del que disfrutar en Madrid con su show en el Estadio Shakira como guinda del pastel.

Y una de las claves más esperadas por los fans son los invitados de cada noche. La intérprete de Loba ha subido al escenario a cantar a Laura Pausini, Alejandro Sanz y Manuel Turizo. Con cada uno de ellos ha cantado canciones propias a dos voces como interpretando sus colaboraciones.

Todavía quedan por delante seis conciertos de Shakira en Madrid, y tras confirmar por redes sociales que Maluma sería otro de los invitados a su residencia, ya conocemos cuándo actuará el colombiano.

Tal y como ha contado 10 minutos en exclusiva, el siguiente artista confirmado en la residencia de la colombiana es Maluma, que actuará junto a Shakira durante el show del viernes 9 de octubre.

En el caso de esta colaboración en directo los artistas tiene tres canciones que interpretar ante su público: los artistas podrían así cantar Chantaje, Clandestino y su reciente estreno Agua, que si finalmente la interpretan sobre el escenario del Estadio Shakira sería la primera vez que la cantan juntos en directo.