La historia de amor entre Aitana y Plex: de coincidir en Japón a La Velada del Año VI

Este sábado 25 de julio se celebra en La Cartuja de Sevilla La Velada del Año VI de Ibai Llanos, uno de los eventos más mediáticos de Internet, que siguen millones de personas en todo el mundo. Después de que el streamer anunciase que iba a haber actuaciones sorpresa, todos los ojos están puestos en Aitana, ya que su novio Plex, es uno de los creadores de contenido que se subirá al ring.

La pareja ya protagonizó uno de los vídeos más virales de la Velada del Año V, en el que se les veía conversando muy intensamente. En aquel entonces, Aitana y Plex acaban de confirmar su relación y un año después siguen siendo la pareja del momento.

De Japón a Nueva York pasando por República Dominicana

En marzo de 2025 YoSoyPlex y Aitana coincidieron en Japón cuando el youtuber se encontraba en medio de su tercera vuelta al mundo y la artista estaba trabajando con Universal Music Japan. La catalana apareció en uno de los vlogs de Daniel Alonso y la complicidad entre ambos hizo sonar todas las alarmas.

Los rumores de romance no tardaron en llegar, y se perpetuaron cuando Aitana y Plex volvieron a ser vistos juntos en República Dominicana. En este caso, la catalana saltó al otro lado del charco con sus amigas para disfrutar de unas vacaciones y grabar el videoclip de 6 de febrero, mientras que el streamer continuaba con su hazaña.

El vídeo de la vuelta al mundo YoSoyPlex publicado desde Nueva York terminó con la aparición sorpresa de Aitana en la habitación de hotel, lo que para muchos, confirmaba la relación

Hace unos meses, el youtuber confesó que conocer a Aitana fue lo más especial de la vuelta al mundo. "Nuestra primera cita fue en Japón, la segunda en República Dominicana y la tercera en Nueva York. Todo parecía una película… lo llevamos de una forma privada y para mí fue, sin duda, lo más bonito del viaje".

Cita romántica en Madrid

Aunque su relación ya era un secreto a voces, en junio de 2025 la cámara pilló a la cantante y al streamer cenando juntos en un restaurante cubano del barrio de Chueca. En las fotografías él aparece dándole besos, mientras la cantante sonríe, aunque se muestra aparentemente más reacia a esas muestras de cariño en público.

El cumpleaños de Aitana, el baile de 'Las Babys' y La Velada

La relación entre Aitana y Plex se oficializó en junio, cuando la artista compartió una imagen junto al youtuber en su cumpleaños. Poco después, se viralizaron varias fotografías de la pareja de vacaciones en la playa.

El 19 de julio, Plex acudió al concierto del Metamorfosis Tour en Estadi Olímpic de Barcelona, e incluso se animó a subir al escenario para bailar Las Babys. Una semana después, el youtuber viajó hasta Sevilla para ver la actuación de Aitana en La Velada del Año V.

El discurso de Aitana en los Latin Grammys

En noviembre de 2025, Aitana recibió su primer premio Latin Grammy, por el diseño de empaque de Cuarto Azul. La artista viajó hasta Las Vegas para acudir a la ceremonia y al recoger el premio incluyó a Plex en sus agradecimientos: “Gracias a mi familia, que me ha acompañado estos días, a mi novio Dani, que le quiero con todo mi corazón…”

El vlog de Youtube

Desde los inicios de su relación, la pareja ha protagonizado numerosos titulares, aunque siempre han intentado priorizar su privacidad. Sin embargo, el pasado mes de mayo, los fans de ambos pudieron ver un poco más de la relación en un vídeo de Plex.

"Un día con mi novia", así tituló el vídeo en el que podemos ver al zamorano acompañando a Aitana durante la preparación de uno de sus conciertos en Valencia. A lo largo del vlog pueden verse distintos momentos del backstage: pruebas de sonido, reuniones con el equipo creativo, ensayos con bailarines y parte de la preparación previa al espectáculo.

[[H3 Los días previos a La Velada del Año]]

Desde que se anunció su participación en La Velada del Año VI, Plex ha hablado sobre Aitana en cada una de las ruedas de prensa organizadas por Ibai. En la última, que tuvo lugar el pasado jueves 16 de julio, el youtuber confesó que la artista le ha ayudado mucho a desconectar durante estos meses de preparación. "Me ayuda mucho a estar en el presente y a, en el rato en el que estoy con ella, no pensar en otra cosa", apuntó para dedicarle unas palabras de amor: "Desde aquí le mando un beso, que la quiero un montón".

Además, Daniel le preguntó a Ibai si podía poner SUPERESTRELLA si ganaba el combate, al igual que lo ha hecho La Roja durante todas sus victorias en el Mundial y el bilbaíno le dio el visto bueno. La pareja ha pasado los días previos a La Velada del Año de vacaciones en Ibiza.