Pol Granch presenta a su novia Paula Verdera, modelo, actriz y periodista: "Mi flaca y yo"

Pol Granch ha presentado a través de sus redes sociales a su novia, Paula Verdera, con unas espectaculares fotos besándose sobre el capó de un coche que han revolucionado Instagram, con el título "mi flaca y yo".

Paula compartió la misma foto unos días antes donde la pareja compartió unos bonitos mensajes: "Mi amor vámonos de fiesta", escribía ella; "siempre piernas trenzaditas porfi 😢❤️ mi cosa!, le respondía él".

Pese a que esta sea la primera foto que ha compartido el cantante, Paula y él llevan ya un largo recorrido, pues la primera publicación que subió la actriz junto a él fue en septiembre de 2017, hace ya casi un año. Además en su perfil podemos ver multitud de fotos cariñosas con él en sus aventuras de pareja.

Modelo, actriz y periodista

Paula Verdera Bestar es una joven mallorquina que estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid entre 2015 y 2019, pero a sus 26 años está persiguiendo su verdadero sueño: convertirse en actriz. Aunque aún no a aparecido en la gran pantalla, sí ha protagonizado algunos videoclips.

Cuando terminó la carrera comenzó el grado de arte dramático y artes escénicas en Raquel Pérez Formación Teatral, donde estuvo formándose hasta junio 2022. También trabaja como modelo en la agencia Towanda Models.

Una influencer y directora creativa que canta y baila

Dicen que definirse es limitarse, y ella no lo hace. No solo es modelo actriz y periodista, Verdera también es directora creativa de una start up de moda Drestip, según su perfil de LinkedIn.

Además también forma parte del mundo influencer, que se ha ganado el cariño de 28.7 mil seguidores por mostrar un perfil natural y sencillo en sus redes sociales.

Por sus publicaciones de Instagram también hemos podido saber que Verdera canta y baila, y así se lo ha demostrado a sus seguidores.

¿La veremos lanzar algún tema junto a su chico Pol Granch o actual junto a él en alguna producción?