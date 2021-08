Pol Granch, trending topic por su comportamiento sobre el escenario: "Se mofa de Natalia Lacunza"

Los seguidores de Pol Granch se han quedado bastante sorprendidos con el comportamiento del cantante sobre el escenario durante su concierto de este miércoles en el Festival Starlite de Marbella.

Su nombre se ha posicionado en los primeros puestos de los trendings topics de Twitter este jueves por la mañana, cuando se han empezado a difundir varios vídeos en los que se ve al artista interpretando sus canciones con una actitud un tanto extraña.

Algunos usuarios tienen claro que se trata de una burla encubierta hacia Natalia Lacunza, con la que mantuvo una relación sentimental entre 2019 y 2020. Juntos estrenaron la canción En Llamas, la colaboración que precisamente canta Pol en uno de los vídeos y en donde se comprueba que afina la voz para cantar la estrofa de Lacunza. Un gesto que muchos han tildado de "burla" o "mofa" hacia su expareja.

En otro de los vídeos que han causado revuelo en Twitter se escucha a Granch cambiar la letra de la canción para decir "quédate con Ella". Según los usuarios, se trata de una indirecta hacia la actual pareja de Lacunza, María Lázaro.

Acusado de misoginia

Fue hace poco más de un mes cuando la freestyler Sara Socas cargaba directamente contra el cantante en su cuenta de Twitter. Lo acusaba de haberla tratado con desprecio durante una fiesta y lo tildaba de "misógino de mierda", unas declaraciones que sacaron a la luz comportamientos parecidos con otras mujeres. "Pero no solo me has tratado mal a mí, que me faltaste el respeto y me empujaste varias veces, sino a muchas chicas de distintas formas y mucho peores", contaba Socas.