Sara Socas acusa a Pol Granch de ser un "misógino" que ha "tratado mal a muchas chicas"

Las redes sociales están que arden con las últimas revelaciones que están saliendo a la luz. El martes por la noche el cantante Marc Seguí salía a pedir disculpas después de estar todo el día en el centro de la polémica por unos tuits homófobos que escribió en 2017 y que cobraron una nueva dimensión a raíz del asesinato en A Coruña del joven Samuel. "No quiero formar parte del bando opresor", dijo, arrepentido.

Otro de los nombres que se ha convertido en trending topic durante las últimas 24 horas es el de Pol Granch, artista que precisamente colabora con Seguí en Tiroteo, uno de los temas más radiados del último mes.

Los usuarios recordaban que el artista, de origen francés, también había publicado hace unos años unos mensajes machistas por los que ya se disculpó hace pocos meses. Sin embargo, el debate dio un giro de 180 grados cuando la artista Sara Socas, conocida por su éxito en el mundo del freestyle, se pronunciaba sobre unas cuestionables actitudes que el cantante habría tenido con ella durante una fiesta en el año 2019.

"Me trataste como una putísima mierda", empieza diciendo Socas, que lejos de quedarse ahí creó un hilo de mensajes arremetiendo contra el cantante. "Eres un misógino de mierda, jamás me he pronunciado contra nadie porque desconozco ciertas realidades y no me puedo mojar. Pero no solo me has tratado mal a mí, que me faltaste el respeto y me empujaste varias veces, sino a muchas chicas de distintas formas y mucho peores", dijo.

"No aguantaba más viendo cómo te trata de bonito la industria mientras tú has tratado como un trozo de mierda a mucha gente. Y me da igual que fuera drogado que sobrio", señaló antes de asegurar que aunque está en contra de la cultura de la cancelación, "una cosa es una cagada y otra es un patrón".

De momento, Pol Granch no se ha pronunciado al respecto de estas acusaciones. Mientras su nombre se mantenía como trending topic durante toda la noche del martes, el artista publicaba unos stories cantando con la guitarra en su cuenta de Instagram, ajeno a la polémica.

Natalia Lacunza y la cultura de la cancelación

Alrededor de todo este debate, la cantante Natalia Lacunza -que mantuvo una relación amorosa con Granch- se dirigía a través de un tuit a sus compañeros de la industria para aseverar que no era adecuado "seguir trabajando con esta gente aun sabiéndolo todo". Sin especificar si se refería a las acusaciones a Granch, Lacunza publicó este mensaje como réplica a otro que mantenía que no era adecuado separar "al artista de la obra" porque así "seguiremos haciendo ricos a gente oportunista sin valores, abusadores, homófobos, racistas y demás lacra q hace "arte"".