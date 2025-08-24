Polémica en el Festival Riverland: BB Trickz irrumpe en el concierto de Metrika y le quita el micrófono | GETYY

La artista urbana BB Trickz ha protagonizado uno de los momentos más tensos del Festival Riverland de Arriondas tras subir al escenario en pleno concierto de Métrika y enfrentarse a ella.

BB Trickz se ha convertido en una de las personalidades más seguidas de los últimos años en la música urbana, con canciones y declaraciones en las que deja patente que se desenvuelve a la perfección en la polémica.

La barcelonesa ha sido una de las estrellas participantes en la jornada del sábado del Festival Riverland de Arriondas y ha protagonizado la polémica más sonada del evento, enfrentándose en pleno concierto a la cantante Métrika.

Durante el show de la castellonense, BB Trickz ha irrumpido en el escenario acompañada de parte de su equipo para quitar el micrófono a la artista urbana e increparle frente a su público.

Una situación que ha derivado en una serie de empujones entre BB Trickz y Métrika y sus respectivos equipos, llegando incluso a volcarse botellas de agua. De hecho, la propia Métrika indicó posteriormente que el mánager de Bb Trickz habría recibido "un puñetazo en la boca" y que la cantante se habría "encerrado en su camerino".

De hecho, Métrika ha seguido comentando el momento en su perfil de X (antigua Twitter), mofándose de la situación con sus seguidores.

Tal y como apuntan algunos usuarios de redes sociales, el enfrentamiento entre ambas intérpretes vendría de lejos, cuando en otro de los conciertos de Métrika, la artista dedicase unas desafiantes palabras a BB Trickz.