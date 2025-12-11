Antonio Orozco anuncia un concierto en el Movistar Arena de Madrid para 2026
Antonio Orozco ha celebrado este miércoles 10 de diciembre un concierto muy especial en el Movistar Arena de Madrid. Desde el escenario, el artista ha desvelado en exclusiva la fecha de un espectáculo nuevo en el mismo recinto para septiembre de 2026: "Noches como estas merecen repetirse"
Este miércoles 10 de diciembre, Antonio Orozco ha concedido el último concierto en España de La Gira De Mi Vida. Desde el Movistar Arena de Madrid, el artista ha deseado que esa noche no terminara nunca, una noche que ha compartido junto a tres invitados: Eva Soriano, Antoñito Molina y Pablo López.
Hacia el final del concierto, el barcelonés ha sorprendido a los espectadores y ha pedido que revisaran su correo electrónico. Resulta que los que compraron entradas para este concierto han recibido un e-mail con una noticia: Antonio Orozco volverá al Movistar Arena de Madrid el sábado 19 de septiembre de 2026.
Preventa muy especial
De esta forma, los asistentes al show de este miércoles han podido acceder a la venta de entradas de manera privilegiada. "Sólo para ti… que me has acompañado en esta increíble aventura", empieza diciendo el correo.
"Es mi manera de decirte gracias, de corazón. Porque noches como estas merecen repetirse… Por haber estado aquí esta noche, formando parte de algo tan especial para mí, ya puedes acceder de manera exclusiva, a las entradas para un nuevo concierto en el Movistar Arena de Madrid en 2026 y volver a compartir juntos un momento único. Nos veremos para seguir celebrando La Gira de Tu Vida, porque ahora… TÚ formas parte de esta aventura", añade el e-mail.
"Estoy superemocionado", ha dicho Antonio Orozco al desvelar esta noticia. "Quiero que seáis los primeros en saber que volveremos a Madrid en 2026, pero no una noche de miércoles de Champions", ha bromeado. "Volveremos un sábado. No sé cómo deciros que sois lo más importante de toda mi vida. No hay nada en mi vida que tenga sentido si no es volver una noche más aquí".
De momento, el artista no ha anunciado este concierto al gran público ni ha añadido la fecha en su página web. Se espera que, próximamente, Orozco abra la venta general.
Conciertos de Antonio Orozco en Europa
Antes de su show en Madrid en septiembre, Antonio Orozco celebrará en marzo de 2026 seis conciertos en diferentes ciudades europeas:
- Londres - 5 de marzo de 2026 - Scala
- París - 6 de marzo de 2026 - Pan Piper
- Dublín - 7 de marzo de 2026 - The Button Factory
- Berlín - 13 de marzo de 2026 - Lido
- Bruselas - 14 de marzo de 2026 - Acte 3
- Zúrich - 15 de marzo de 2026 - Kanzlei Club