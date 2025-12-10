Cinco países no participarán en Eurovisión 2026: ¿habrá más retiradas por Israel?

Después de que la UER, Unión Europea de Radiodifusión, declarase en la Asamblea General de este mes de diciembre queno iba a realizar una votación sobre la expulsión de Israel de Eurovisión, varios países han anunciado su retirada del festival.

El último país en unirse ha sido Islandia, cuya emisora pública, RÚV, ha anunciado hoy 10 de noviembre que iba a cumplir su promesa de no participar si Israel estaba presente en el certamen. Sin embargo, sí que emitirá las semifinales y final de Eurovisión, tal y como hará Países Bajos.

"Es evidente que ni la alegría ni la tranquilidad reinarán en cuanto a la participación de RÚV en Eurovisión", expresaron a través de un comunicado.

Sin embargo, en la otra cara de la moneda están aquellos que han anunciado su participación en el festival a pesar del genocidio cometido por Israel sobre el pueblo palestino.

Pero la situación más comprometida la tienen aquellos países que aún no han dicho nada al respecto y a quienes, al igual que a los que han confirmado su presencia, los manifestantes no paran de presionar para que se retiren.

A continuación, te recopilamos cómo se encuentra la situación en estos momentos.

Países que se retiran

De los primeros países en anunciar su retirada del festival y que ha mantenido firme en todo momento su postura ha sido España.

"La situación en Gaza, a pesar del alto el fuego y la aprobación del proceso de paz, y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel, hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral", expresó el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, durante la Asamblea.

Esto mismo ha sido defendido en todo momento por José Pablo López, presidente de RTVE, quien además señaló "el incumplimiento sistemático de Israel de las normas del propio concurso".

A la par que nuestro país, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia anunciaron ese mismo día su descontento y la consecuente retirada del concurso.

Islandia ha sido el último en unirse, pero, gracias a las protestas y recogidas de firmas que están ocurriendo en países como Portugal y Australia, quizás muy pronto aumente la lista.

Nuevos países que participan

En los últimos meses, se han estado escuchando rumores sobre la participación de nuevos países para suplir el hueco que dejan los países que se retiran y ya se han confirmado nuevos participantes.

El primer país en anunciar su regreso fue Bulgaria. El país llevaba ausente desde 2022, debido a problemas económicos y un desinterés gradual por el festival.

Rumanía también regresará tras dos años fuera del concurso, también por problemas económicos.

En tercer lugar, está Moldavia, quien anunció su regreso tras un año fuera del certamen por cuestiones administrativas.

También, se ha especulado la presencia deKazajistán, quien lleva participando en Eurovisión Junior desde 2018.

Países que aún no han declarado su postura

Por el momento, tan solo queda Armenia por confirmar su asistencia, pero probablemente lo haga en los próximos días.

Países que han confirmado su asistencia