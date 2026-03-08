Novedades sobre las entradas de Kanye West en Madrid: hay que confirmar el correo

El rapero estadounidense Kanye West, ahora conocido como Ye, actuará en España con un único concierto el jueves 30 de julio en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid. A continuación, respondemos las preguntas más frecuentes sobre el proceso de compra de entradas.

¿Cómo apuntarme a la preventa?

El pasado 5 de marzo, se anunció que los interesados deben rellenar un formulario a través de la página web Yemadrid.com.

¿Cuándo empieza la venta?

La venta privada exclusiva empieza el martes 10 de marzo a las 10:00. Sin embargo, la organización recomienda entrar cinco minutos antes de la apertura.

¿Cuántos usuarios se han registrado?

La organización ha confirmado que, en 48 horas, han recibido más de 200.00 registros. Esto significa que la demanda es mucho mayor que la oferta, pues el aforo del Metropolitano es de unos 70.692 espectadores.

¿Qué pasa si no he recibido el correo de confirmación?

Para acceder a la venta, los ususarios deben recibir un correo electrónico para confirmar su dirección. Si aún no te ha llegado, sigue los siguientes pasos:

Revisa tu "Bandeja de Entrada" , busca un correo con el asunto "Confirma tu correo" y haz click en el enlace.

, busca un correo con el asunto "Confirma tu correo" y haz en el enlace. Si no lo encuentras, revisa tu carpeta de "Spam", confirma y muévelo a tu bandeja de entrada.

Sea como sea, es importante que no llenes otra vez el formulario. "Debido a la alta demanda, la plataforma está enviando los correos paulatinamente. Les informamos que todas sus solicitudes están siendo procesadas correctamente por nuestra plataforma. Los correos electrónicos confirmando los pre-registros se siguen enviando", ha informado la organización.

Una vez confirmado el correo, te aparecerá el siguiente mensaje:

Correo de confirmación para las entradas de Kanye West | yemadrid.com

¿Cuándo me llegará más información sobre la venta de entradas?

Una vez confirmado el correo y antes de que comience la venta privada, los usuarios "recibirán un correo adicional con toda la información para la compra exclusiva de los tickets para el show".

¿Y si tengo algún problema?

Si hubiera algún problema, la organización cuenta con un correo electrónico para consultar dudas: info@yemadrid.com.

¿Qué se sabe de los precios?

Aún no hay información sobre los precios oficiales de las entradas del concierto de Ye en el Metropolitano de Madrid. Aun así, los costes de su show en Reggio Emilia (Italia) pueden servir de referencia: van de los 125 euros a los 659 euros, gastos aparte.

¿Se anunciarán más fechas?

La organización asegura que este concierto es un show "único", por lo que todo apunta a que no se anunciarán nuevas fechas. Sus fans tendrán una sola oportunidad para conseguir las entradas en España, aunque el artista también ha anunciado fechas en otras ciudades europeas: Reggio Emilia (Italia), Arnhem (Países Bajos) y Marsella (Francia).