Por qué Kanye West se cambió el nombre a Ye: su nombre legal y todos sus cambios

Kanye West se ha visto en muchas ocasiones envuelto en polémicas, pero quizás el asunto menos problemático con el que se le ha relacionado ha sido su cambio de nombre.

El rapero llevaba desde 2018 avisando en X sobre su deseo de cambiar legalmente su nombre —Kanye Omri West— a simplemente Ye West, pero no lo consiguió hasta que una jueza de la Corte Suprema de Los Ángeles lo hiciese efectivo en 2021.

A él siempre le había gustado que le llamaran por este apodo, e incluso en 2018 tituló su octavo disco como ye y lo incluyó en el nombre de algunas de sus empresas (Yeezy Apparel y Yeezy Record Label).

En cuanto el cambio se hizo efectivo, el cantante modificó su nombre en todas sus redes y se rapó una "Y" en la cabeza. Sin embargo, muy pocos conocen por qué decidió hacer este cambio de nombre, por lo que en Europa FM te lo contamos.

Comunicado de Kanye West antes de su cambio de redes | Instagram: @kanyewest

¿Por qué se cambió de nombre?

Durante una entrevista con el periodista Big Boy, el cantante explicó que la razón para elegir este nombre estaba en la Biblia: "Ye quiere decir tú (en la versión en inglés arcaico), así que yo soy tú, soy nosotros. Es la palabra que más veces aparece en el Libro Sagrado y por eso es tan importante para mí".

Además, hizo hincapié en la trascendencia de esta modificación en relación con su disco: "Pasé de Kanye, que significa el único, a solo Ye, un reflejo de lo bueno que hay en nosotros, lo malo, lo confuso, todo. El álbum es más un reflejo de quiénes somos".

¿Segundo cambio de nombre?

Pero Ye no parece que se quedara tranquilo tras hacerse efectivo este cambio, pues en algún momento entre 2021 y 2025, volvió a cambiar legalmente su nombre por Ye Ye.

Según reveló The U.S. Sun en junio de 2025, este nombre aparece en documentos comerciales presentados por el director financiero del cantante, Hussain Lalani, ante el Tribunal de California.

Y es que todas las empresas de las que es propietario aparecen desde entonces firmadas con este nuevo nombre en el apartado de "nombre de gerente o miembro".

Su nombre de esclavo

Lejos de lo que podría pensar, no solo Ye es quien ha lanzado más de una declaración polémica en los últimos años, sino que un colaborador del rapero identificado como Milo Yiannopoulos pidió en una carta que la gente dejase de referirse a él con "su nombre de esclavo".

“Ye es una de las personas más reconocibles del mundo, a la altura de los presidentes y los papas”, declaraba también en el documento que dio a conocer el medio Page Six.

Por último, quiso dejar claro que Ye tuvo muy en cuenta lo que implicaba esta modificación: "No tomó a la ligera la decisión de cambiar su nombre, sacrificando potencialmente parte del inmenso valor obtenido por la marca 'Kanye West'".

Desde luego, todos estos cambios son una muestra más de la excentricidad del cantante y su entorno, de quien no podemos descartar que vuelva a cambiar su nombre de aquí a un tiempo.