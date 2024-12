Los preocupantes vídeos de Britney Spears con voz aniñada: "No cumplo 42 años, cumplo cinco"

Hace dos años que Britney Spears es libre. En el momento que la jueza disolvió la tutela que hasta entonces tenía su padre, la cantante recuperó el control sobre sus movimientos, su patrimonio y tanto su vida personal como su vida laboral. Fueron 13 largos años los que Jamie Spears era el encargado de llevar los asuntos de la eterna popstar, que hace casi dos décadas que sufre graves problemas de salud mental.

Aunque en su momento fueron oleadas de fans las que apoyaron el fin de la tutela, ahora el tema se ha dado la vuelta. En redes sociales se cuestiona si Britney Spears está capacitada para ser independiente. Su comportamiento, errático, ha despertado la preocupación de los usuarios.

El pasado 2 de diciembre, la artista soplaba las velas de los 43 años... Pero sus declaraciones al respecto confundieron a los usuarios. "No cumplo 42 este año, cumplo cinco. Tengo que ir al jardín de infancia", decía, después de cargar contra el acoso de los paparazzi que la persiguen a cada paso que da. "Siempre han sido increíblemente crueles conmigo. Sé que no soy perfecta de ninguna manera, pero parte de su comportamiento es extremadamente cruel y por eso me he mudado a México", aseguraba.