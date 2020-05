Primeras imágenes de Sophie Turner embarazada de su hijo con Joe Jonas

Fue el pasado mes de febrero cuando la noticia saltaba a la luz: Sophie Turner y Joe Jonas ese convertirían en padres por primera vez. La pareja, a día de hoy, no ha confirmado la noticia, pero tampoco se esconden... Y sus últimas fotos paseando en Los Ángeles son una prueba de que pronto conoceremos al primer baby Jonas.

El cantante y la actriz han sido 'pillados' por los paparazzi en uno de sus rutinarios paseos por la ciudad de las estrellas. A pesar de que la joven de 24 años lleva ropa holgada y oscura para disimular, su embarazo es más que evidente. En su outfit no faltan las mascarillas, un accesorio muy necesario con medio mundo afectado por la pandemia de covid19.

BODA POR PARTIDA DOBLE

Recordamos que el año pasado la pareja se daba el sí quiero por partida doble. Primero lo hicieron en una ceremonia sorpresa en Las Vegas en mayo de 2019, con un imitador de Elvis Presley oficiando la ceremonia; y un mes más tarde, en una celebración por todo lo alto en la Provenza francesa, ante sus seres queridos.

JOE JONAS, UN GRAN APOYO PARA SOPHIE

Aunque se trate de una de las jóvenes actrices más conocidas a nivel internacional, no todo ha sido un camino de rosas para la actriz que da vida a Sansa Stark. Así hablaba de sus problemas con la depresión en el programa de radio 'Phil in the blanks', presentado por Phil McGraw: "Todo comenzó a ir cuesta abajo cuando llegué a la pubertad, a los 17 años. Empecé a ganar peso y a esto se sumó la crueldad de las redes sociales, y ahí fue cuando realmente me golpeó".

"Simplemente me lo creía. Decía: 'Sí, tengo granos. Estoy gorda. Soy mala actriz'. Iba a vestuario un montón de veces a pedirles que me estrechasen aún más el corsé. Me volví muy crítica conmigo misma", recuerda.

Las cosas mejoraron cuando comenzó su relación con Joe Jonas, con el que ahora espera un hijo: "Cuando alguien te dice cada día que te quiere, te hace pensar de verdad a qué se debe, y te hace quererte a ti mismo un poco más", comentaba.