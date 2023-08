Sam Asghari quiere renegociar su acuerdo prematrimonial con Britney Spears: qué dice el texto y qué pide tras el divorcio

Britney Spears y Sam Asghari se separan. TMZ ha adelantado la noticia en exclusiva y la revista People la ha confirmado tras hablar con el entorno de la pareja. Al parecer el fin de la relación llegó a finales de julio tras una fuerte discusión con acusaciones de infidelidad por parte de la cantante. El modelo de 29 años habría abandonado la casa de ambos para instalarse en un nuevo domicilio.

Los hechos están sucediéndose rápido y el tabloide asegura que Asghari presentó los papeles de divorcio este miércoles 16 de agosto para poner fin a su matrimonio de 14 meses (se casaron en junio de 2022) y su relación de siete años. La pareja se conoció en 2016 durante la grabación durante del videoclip de Slumber Party de Spears y comenzó a salir cinco meses más tarde haciéndose inseparables.

La decisión es definitiva pero el divorcio no parece que se vaya a efectuar de manera amistosa. Page Six apunta que el modelo estaría presionando a Spears para renegociar a su favor los términos del contrato prematrimonial que firmaron antes de su boda. De no hacerlo, amenaza con hacer "escandalosas revelaciones" sobre su vida junto a la cantante.

Qué dice el acuerdo prematrimonial de Spears y Asghari

Antes de darse el 'sí, quiero', Britney Spears tomó una decisión firme para proteger su patrimonio valorado en 60 millones de dólares (55,1 millones de euros). La estrella del pop y el futuro marido firmaron un acuerdo prenupcial con una cláusula que indica que, en caso de divorcio, Sam no recibiría ni un céntimo de la fortuna de su exmujer.

Este acuerdo no incluye las ganancias que pudiese generar la artista en un futuro ni la compensación que le correspondería a Asghari en el caso de que tuviesen hijos. La idea de Britney era que su patrimonio ya adquirido quedase intacto.

Asghari quiere ahora romperlo y, además de manutención conyugal y el pago de los honorarios de abogados, pretende recibir una compensación económica mayor de lo que se estableció antes de la boda cuando el modelo se mostraba poco interesado en la fortuna de su pareja. Incluso llegó a bromear asegurando que era él quien quería firmar una cláusula para proteger su jeep y su colección de zapatos.

Esta no ha sido la primera vez que Britney Spears firma un acuerdo similar. Lo hizo en 2004 con motivo de la boda con Kevin Federline, padre de sus dos hijos. Aún así, cuando se divorciaron la cantante tuvo que pagarle un millón de dólares y compartir custodia de sus pequeños, que en ese momento tenían seis meses y un año y medio.