La extraña publicación de Britney Spears tras publicarse la noticia de su separación

Se terminó el amor. Britney Spears y Sam Asghari se separan 14 meses después de pasar por el altar. La web de cotilleo TMZ adelantó la noticia este miércoles en exclusiva y, tras la publicación, diferentes medios confirmaron la ruptura hablando con el entorno cercano a la pareja. Al parecer, Asghari se fue de casa el 28 de julio tras una fuerte discusión con acusaciones de infidelidad por parte de Spears.

Si bien fuentes próximas a la cantante de 41 años y al modelo de 29 han confirmado la noticia, no lo han hecho los implicados que se mantienen en silencio desde que saltó a la prensa. Eso sí, la intérprete de de Baby One More Time ha sido fotografiada ya sin su anillo de casada saliendo de casa.

Lo cierto es que Spears se ha asomado a sus redes sociales pero no lo ha hecho para referirse a la notica. La cantante ha compartido una extraña publicación con un comentario también desconcertante.

Solo unas horas después de que se publicase la noticia de la separación, La cantante publicó una foto en la que posa en una playa subida a un caballo y plantea una duda a sus seguidores.

"¡¡¡Compraré un caballo pronto 🐴!!! ¡Demasiadas opciones, resulta un poco difícil! ¿Un caballo llamado Sophie y otro llamado Roar 🐎??? ¡¡¡No puedo decidirme 🙈!!! ¿Debería unirme a la camaradería y ponerme un sombrero rosa de vaquero 😜 ??? En cualquier caso, creo que encontré mi lugar dulce con Roar 😘!!!", escribe la intérprete.

La foto podría no ser reciente ya que el 15 de julio Asghari publicó en su perfil de Instagram un vídeo en un entorno similar. El modelo cabalga sobre un caballo marrón oscuro en una playa casi desierta aunque en su publicación no aparece Spears por ningún lado.

La última imagen de los dos juntos en Instagram la publicó Britney Spears a finales de junio, semanas después de celebrar su primer aniversario de boda. Ese día, el 9 de junio, ninguno se refirió a la fecha y la fecha pasó desapercibida para sus seguidores.

Ese hecho serviría para confirmar lo que dice su entorno, que asegura que el distanciamiento empezó hace tiempo. "Britney y Sam han tenido altibajos a lo largo de su relación", aseguró una persona cercana a la web ET. "Se quieren mucho, pero también discuten mucho sobre cuestiones básicas. A veces sienten que necesidades no están siendo satisfechas por completo. Recientemente, las cosas tomaron un mal giro y sus discusiones se volvieron más serias".

Spears y Asghari se conocieron en 2016 durante la grabación durante del videoclip de Slumber Party de Spears y comenzó a salir cinco meses más tarde haciéndose inseparables. En septiembre de 2021 anunciaron su compromiso de boda y nueve meses después se dieron el "sí, quiero".