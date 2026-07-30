Princesa Alba sorprende en el último confesionario de Rosalía en Chile y cuenta su historia con un futbolista

Rosalía ha celebrado este miércoles 29 de julio su cuarto y último concierto en Santiago (Chile) con la gira LUX TOUR antes de aterrizar en Buenos Aires (Argentina). Para esta ocasión tan especial, la española ha invitado al confesionario a la cantante y bailarina chilena Princesa Alba, cuyo nombre real es Trinidad Valentina Riveros Inostroza.

Ante los gritos del público, la artista ha contado una historia que sucedió después de "una relación muy larga y muy pública". Así, Princesa Alba ha empezado a relatar cómo conoció a un jugador de fútbol del club chileno Colo-Colo. Un día, la cantante salió de su casa sin llaves y tenía que esperar hasta las ocho de la mañana para poder entrar. Por eso, decidió ir a un hotel y no pasar la noche sola...

En ese momento, Princesa Alba estaba soltera y muchos hombres estaban detrás suya. "Tenía dos opciones en mi DM: un futbolista de Colo-Colo y un cantante. Soy muy floja y copié y pegué el mismo mensaje a los dos. A ver quién responde primero... ¿Adivinas quién respondió primero? Es que los futbolistas son muy arrastrados...", ha dicho.

Sin revelar la identidad del deportista, Princesa Alba ha contado que el hombre llegó a la recepción del hotel con un pasamontañas que no se quitó hasta llegar a la habitación. "Me dicen: 'Señorita, hay un hombre encapuchado que no se quiere identificar, que está con cadenas y que no quiere pasar su identificación, entonces no lo podemos dejar pasar porque puede ser un ladrón'", ha relatado. Al final, ella bajó a recepción y dejó su carnet como garantía para que él pudiera pasar.

A la pregunta de Rosalía de qué tal fue dentro de la habitación, la invitada ha dicho "Todo bien, empezó la acción" ante los gritos del público. Sin embargo, algo ocurrió para que Princesa Alba decidiera no salir nunca más con futbolistas... "Yo uso muchas pelucas. De repente, miro para atrás y el hueón quedó con la peluca en la mano... Después me dice: '¿Por qué estai con peluca? ¿Tení una enfermedad?'", ha contado entre risas.

Al final, Rosalía ha dado su valoración de la historia antes de interpretar La Perla: "En esta historia hay mucha perla junta... Empecemos por ese mensaje copiado y pegado. Luego, el hueón que no sabe ni lo que son las extensiones...".