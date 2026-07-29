Quevedo, Rosalía, Aitana, Alejandro Sanz... Todos los nominados a los Premios Juventud 2026

Lola Índigo transforma el escenario en una sauna y se luce con su actuación 'Mojaita' en los Premios Juventud 2025 | Getty Images

Por primera vez los Premios Juventud se harán en España, y el 3 de septiembre se descubrirá en Marbella a los artistas ganadores en cada una de las categorías. Te contamos todas las candidaturas de este 2026:

¡Los Premios Juventud 2026 ya tiene a sus nominados!

Carín León se alza como el máximo nominado con nueve menciones, y le siguen de cerca con siete Beéle, Kany García y Rauw Alejandro.

Rosalía lidera la representación española en las nominaciones de los Premios Juventud de este año al sumar cinco candidaturas. La artista catalana opta al galardón de Artista Premios Juventud Femenina y también aparece nominada gracias a su trabajo en la canción La Perla, su álbum LUX, la colaboración La Rumba del Perdón y su Lux Tour.

Le siguen con dos nominaciones Aitana, Amaia, Ana Mena, Juan Magán, Judeline, La Oreja de Van Gogh, Lola Índigo, Quevedo y Abraham Mateo. Además, Alejandro Sanz, Manuel Carrasco y Melody completan la representación española con una candidatura cada uno.

Por primera vez la ceremonia de los Premios Juventud se hará en España, concretamente el 3 de septiembre en el Starlite Auditorium de Marbella tras ediciones anteriores en Miami, Puerto Rico y Panamá.

Estas son todas las nominaciones de Los premios Juventud 2026:

Artista Premios Juventud Femenina

Aitana

Ana Mena

Anitta

Elena Rose

Kany García

Karol G

Natti Natasha

Rosalía

Shakira

Young Miko

Artista Premios Juventud Masculino

Bad Bunny

Carín León

Danny Ocean

Farruko

Maluma

Myke Towers

Quevedo

Rauw Alejandro

Romeo Santos

Xavi

Grupo o Dúo Favorito Del Año

Dnd I Do Not Disturb

Gente De Zona

Jowell Y Randy

La Oreja De Van Gogh

Maná

Mau Y Ricky

Morat

Rawayana

Reik

Santos Bravos

La Nueva Generación Femenina

Amaia

Angela Leiva

Annasofia

Aria Vega

Emjay

Isadora

Judeline

Mafalda Cardenal

Mar Solís

Nic

La Nueva Generación Masculina

Bebeshito

Clarent

Damn Goldo

Dfzm

Dia

Juan Duque

Kris R.

Maisak

Santos Bravos

Sebas Barcenas

La Nueva Generación Música Mexicana

Armenta

Chuyin

Edgardo Nuñez

Kakalo

Kane Rodriguez

La Nueva Ola De La Cumbia

Low Clika

Mariangela

Omar Camacho

Tombochio

Mi Track Favorito

Carita Linda – Rauw Alejandro

– Rauw Alejandro Coleccionando Heridas – Karol G & Marco Antonio Solís

– Karol G & Marco Antonio Solís Corazón – Danny Ocean

– Danny Ocean La Perla – Rosalía & Yahritza Y Su Esencia

– Rosalía & Yahritza Y Su Esencia Me Está Doliendo – Carín León & Alejandro Fernández

Álbum Del Año

¿Dónde Es El After? – Rawayana

– Rawayana Babylon Club – Danny Ocean

– Danny Ocean Better Late Than Never – Romeo Santos & Prince Royce

– Romeo Santos & Prince Royce Equilibrivm – Anitta

– Anitta Lamento En Baile – Daddy Yankee

– Daddy Yankee LUX – Rosalía

– Rosalía Palabra De To’s (Seca) – Carín León

– Carín León Sinfónico (En Vivo) – Yandel

– Yandel Stendhal – Ozuna & Beéle

– Ozuna & Beéle Tropicoqueta – Karol G

Mejor Euro-Song

Com Você – Judeline & Amaia

– Judeline & Amaia Da Me – Bad Gyal

– Bad Gyal La Graciosa – Quevedo & Elvis Crespo

– Quevedo & Elvis Crespo Lárgate – Ana Mena

– Ana Mena Moja1ta – Lola Indigo

– Lola Indigo No Me Tires Flores – Alejandro Sanz & Rels B

– Alejandro Sanz & Rels B Oh Si Pudiera – Manuel Carrasco

– Manuel Carrasco Si Juegas Conmigo (Asa25) – Juan Magán & Abraham Mateo

– Juan Magán & Abraham Mateo Superestrella – Aitana

– Aitana Todos Estamos Bailando La Misma Canción – La Oreja De Van Gogh

Girl Power

Amiga Mía – Karol G & Greeicy

– Karol G & Greeicy Brujería (En Vivo Desde La Plaza De Toros La México) – Yuridia & Majo Aguilar

– Yuridia & Majo Aguilar Choka Choka – Anitta & Shakira

– Anitta & Shakira Fifty Fifty – Kenia Os & Lola Indigo

– Kenia Os & Lola Indigo Gabriela (Young Miko Remix) – Katseye & Young Miko

– Katseye & Young Miko Huir – Kany García & Lia Kali

– Kany García & Lia Kali La Rumba Del Perdón – Rosalía, Estrella Morente & Sílvia Pérez Cruz

– Rosalía, Estrella Morente & Sílvia Pérez Cruz Muñeca – Bad Gyal & De La Rose

– Bad Gyal & De La Rose Muxaxa – Tokischa & La Mas Doll

– Tokischa & La Mas Doll Te Apuesto – Ha*Ash & María José

Colaboración Omg

Dai Dai – Shakira & Burna Boy

– Shakira & Burna Boy Birthday Behavior – Bia & Young Miko

– Bia & Young Miko Damn I Love Miami – Pitbull & Lil Jon

– Pitbull & Lil Jon East La – Will.I.Am & Taboo

– Will.I.Am & Taboo Estrellitas Y Duendes feat. Sting – Juan Luis Guerra 4.40 & Sting

– Juan Luis Guerra 4.40 & Sting Oye Mi Amor (Feat. Fher De Maná) [Live From Mexico] – Dua Lipa, Maná & Fher De Maná

– Dua Lipa, Maná & Fher De Maná Thootie – Ice Spice & Tokischa

– Ice Spice & Tokischa We Made It Look Easy / Hicimos Que Pareciera Fácil – Bon Jovi & Carín León

La Mezcla Perfecta

A Medio Vivir – Ricky Martin & Carín León

– Ricky Martin & Carín León Carteras Chinas – Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules

– Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules La Del Primer Puesto – Reik & Xavi

– Reik & Xavi La Del Proceso – Grupo Frontera & Manuel Turizo

– Grupo Frontera & Manuel Turizo No Quiero Hablar – Ángela Aguilar & Marc Anthony

– Ángela Aguilar & Marc Anthony Una Noche Contigo – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho & Juanes

Mejor Dance Track

Algo Tú – Shakira & Beéle

– Shakira & Beéle Bai-Lala – Abraham Mateo

– Abraham Mateo Dando Vueltas – Rauw Alejandro

– Rauw Alejandro Esa Diva – Melody

– Melody Motinha 2.0 (Mete Marcha) Remix – Dennis, Luísa Sonza & Emilia

– Dennis, Luísa Sonza & Emilia No Bailes Sola (Nsm25) – Juan Magán & Lucho Rk

– Juan Magán & Lucho Rk Polaroid – Eladio Carrión

– Eladio Carrión Secreto (Remix) – Payaso X Ley, Nyno Vargas, Omar Montes & Ernesto Losa

– Payaso X Ley, Nyno Vargas, Omar Montes & Ernesto Losa Sorry Papi – Topic & Becky G

– Topic & Becky G Yapaque – Farruko, Greeicy & Steve Aoki

Afrobeat Latino Del Año

Bendito – Rawayana

– Rawayana Botecito – Juan Duque & Hamilton

– Juan Duque & Hamilton Chévere (Premium_remix) – Aria Vega & Ryan Castro

(Premium_remix) – Aria Vega & Ryan Castro Enemigos – Ozuna, Beéle & Ovy On The Drums

– Ozuna, Beéle & Ovy On The Drums La Villa – Ryan Castro, Kapo & Gangsta

Mejor Tema En Cumbia

Celosa – Ke Personajes & J Balvin

– Ke Personajes & J Balvin Con Otra – Cazzu

– Cazzu Cuando Una Mujer – Mariangela

– Mariangela Cumbiando – La Nueva Ola De La Cumbia & La Coreañera

– La Nueva Ola De La Cumbia & La Coreañera Prieta De Mi Vida – Los Mirlos & Guaynaa

– Los Mirlos & Guaynaa Yo Me Lo Busqué – Los Ángeles Azules & Thalia

Productor Del Año

Andy Clay

Bizarrap

Casta

Edgar Barrera

Fux Beat

La Paciencia

Mag

Nico Cotton

Ovy On The Drums

Sky Rompiendo

Mejor Tour

Bailemos Otra Vez Tour – Chayanne

– Chayanne Cosa Nuestra World Tour – Rauw Alejandro

– Rauw Alejandro De Sonora, Para El Mundo – Carín León

– Carín León Debí Tirar Más Fotos World Tour – Bad Bunny

– Bad Bunny Dinastía Tour – Peso Pluma

– Peso Pluma Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Shakira

– Shakira Latinaje Tour – Cazzu

– Cazzu Lux Tour – Rosalía

– Rosalía Mejor Tarde Que Nunca Tour – Romeo Santos & Prince Royce

– Romeo Santos & Prince Royce Vivir Sin Aire Tour – Maná

Mejor Urban Track

Al golpito - Quevedo & Nueva Línea

- Quevedo & Nueva Línea Alambre púa - Bad Bunny

- Bad Bunny Amista - Blessd & Ovy On The Drums

- Blessd & Ovy On The Drums Aplicándola - Farruko

- Farruko Buenos términos - Rauw Alejandro

- Rauw Alejandro Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66 - Bizarrap & Daddy Yankee

- Bizarrap & Daddy Yankee Lleva al Sol - Rels B

- Rels B Polaroid - Eladio Carrión

- Eladio Carrión Se lo juro mor - Feid

- Feid Una aventura - Ozuna

Mejor Mezcla Urbana

5 estrellas - W Sound 23 - W Sound, Myke Towers & Ovy On The Drums

- W Sound, Myke Towers & Ovy On The Drums Ay dale - Farruko & Eddy Lover

- Farruko & Eddy Lover Cholo 2 - Victor Mendivil & Eladio Carrión

- Victor Mendivil & Eladio Carrión Forni - Los Ballers, Clarent & Rauw Alejandro

- Los Ballers, Clarent & Rauw Alejandro Incorregible - Jory Boy & Chencho Corleone

- Jory Boy & Chencho Corleone Me voy a la chingada - Yandel & Xavi

- Yandel & Xavi Portate bonito - Anuel AA, Blessd & Ovy On The Drums

- Anuel AA, Blessd & Ovy On The Drums Ta bien - Nicky Jam & Beéle

- Nicky Jam & Beéle Tonto - J Balvin, Ryan Castro & DJ Snake

- J Balvin, Ryan Castro & DJ Snake Un polvito + - Maluma & Maisak

Mejor Canción Urbano Rhythmic

Apaga la luz - Røz & Peso Pluma

- Røz & Peso Pluma Buenos días - Eladio Carrión

- Eladio Carrión No tiene sentido - Beéle

- Beéle Perlas negras - Natanael Cano & Gabito Ballesteros

- Natanael Cano & Gabito Ballesteros Pongo - Rvssian, Rauw Alejandro & Wizkid

- Rvssian, Rauw Alejandro & Wizkid Si estás con alguien - Omar Courtz

- Omar Courtz Si te vas - J Balvin & Jay Wheeler

- J Balvin & Jay Wheeler Tengo celos - Myke Towers

- Myke Towers Verano rosa - Karol G & Feid

- Karol G & Feid Zaza - Alofoke Music, Shadow Blow & Don Miguelo

Mejor Canción Urbano Trap

Bienvenida - Clarent

- Clarent Breezy - Kidd Keo & Neutro Shorty

- Kidd Keo & Neutro Shorty Buti Call - Kendo Kaponi & Omar Courtz

- Kendo Kaponi & Omar Courtz Chica atractiva - FloyyMenor & Lewis Somes

- FloyyMenor & Lewis Somes Gout - La Pantera

- La Pantera Que sensación (remix) - Jezzy & Arcángel

- Jezzy & Arcángel Ricky Bobby - Eladio Carrión

- Eladio Carrión Topshelf - Kris R. & Myke Towers

- Kris R. & Myke Towers Yeh! - J Noa

- J Noa Yogurcito remix - Blessd, Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R. & Roa

Mejor Canción Dembow

Dem bow - Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow

- Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow Hace calor - Maria Becerra, El Alfa & Xross

- Maria Becerra, El Alfa & Xross Me muevo - Fariana & Kiko El Crazy

- Fariana & Kiko El Crazy Miami - Tokischa

- Tokischa Pa que lo bailes (bailalo Rocky) - Lomiiel

- Lomiiel Pelo - DJ Pereira & Blue Diamond

- DJ Pereira & Blue Diamond Saca punta - Arlene MC, Alofoke Music, Jey One & La Mas Doll

- Arlene MC, Alofoke Music, Jey One & La Mas Doll Un gatito me llamó - Karol G

Mejor Álbum Urbano

Afrolova 25 - Rels B

- Rels B Corsa - Eladio Carrión

- Eladio Carrión Do Not Disturb - Young Miko

- Young Miko El Baifo - Quevedo

- Quevedo El Sobreviviente WWW - Wisin

- Wisin Hopi Sendé - Ryan Castro

- Ryan Castro Island Boyz - Myke Towers

- Myke Towers La 8va maravilla - Arcángel

- Arcángel Manda La Plena Moh - Farruko

- Farruko Stendhal - Ozuna & Beéle

Mejor Canción Pop/Urbano

Babylon - Venesti & Nicky Jam

- Venesti & Nicky Jam Bronceador - Maluma

- Maluma Canción para regresar - Sebastián Yatra, Lucho RK, Belinda & Gente de Zona

- Sebastián Yatra, Lucho RK, Belinda & Gente de Zona Cosita linda - Elena Rose & Justin Quiles

- Elena Rose & Justin Quiles Menos el cora - Ryan Castro & Manuel Turizo

- Ryan Castro & Manuel Turizo Paris - Boza & Sech

Mejor Canción Pop/Rhythmic

Cambiaré - Luis Fonsi & Feid

- Luis Fonsi & Feid Chamita - Mari La Carajita

- Mari La Carajita Inglés en Miami - Rawayana & Manuel Turizo

- Rawayana & Manuel Turizo Las guapas - Alejandro Sanz

- Alejandro Sanz Pinterest (spanish) - Anitta

- Anitta Tututu - Elena Rose & Alleh

- Elena Rose & Alleh Yo y tú - Ovy On The Drums, Quevedo & Beéle

Mejor Canción Pop

Bebiendo lágrimas - Mar Solís

- Mar Solís Bésame - Alejandro Sanz & Shakira

- Alejandro Sanz & Shakira La del primer puesto - Reik & Xavi

- Reik & Xavi La pelirroja - Sebastián Yatra

- Sebastián Yatra Mal escrito - Carlos Rivera & Malú

- Carlos Rivera & Malú Mi historia entre tus dedos - Matteo Bocelli & Gianluca Grignani

- Matteo Bocelli & Gianluca Grignani Si tuviera que elegir - Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner

- Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner Te acuerdas? - DND I Do Not Disturb & R!ch Yashel

- DND I Do Not Disturb & R!ch Yashel Tierra mía - Kany García

- Kany García Un abrazo - Gloria Trevi

Mejor Canción Pop Rock

¿Es en serio? - Ela Taubert

- Ela Taubert Muérdeme - Juanes & Bomba Estéreo

- Juanes & Bomba Estéreo Sin ti - Morat & Jay Wheeler

- Morat & Jay Wheeler Vivir sin aire - Maná & Carín León

- Maná & Carín León Vuelve - Black Guayaba

Mejor Canción Pop - Nueva Generación

Com você - Judeline & Amaia

- Judeline & Amaia Hecho para ti - Latin Mafia & Omar Apollo

- Latin Mafia & Omar Apollo Morfina - Humbe

- Humbe Nunca me lo esperé - Piso 21 & Lasso

- Piso 21 & Lasso Tus iniciales - Lola Indigo, Lia Kali, Queralt Lahoz & Salma

Mejor Canción Pop Balada

+ te vale - Yami Safdie & Emilia

- Yami Safdie & Emilia Aquí en la arena - Reik & Leo Rizzi

- Reik & Leo Rizzi Conmigo sin ti - Matisse & Cristian Castro

- Matisse & Cristian Castro Huir - Kany García & Lia Kali

- Kany García & Lia Kali KM0 - Pablo Alborán

- Pablo Alborán Sin despedida - Carlos Rivera & Alejandro Fernández

Mejor Álbum Pop

¿Qué significa el amor? - Carlos Rivera

- Carlos Rivera ¿Y ahora qué +? - Alejandro Sanz

- Alejandro Sanz Apambichao - Manuel Turizo

- Manuel Turizo Bendito verano - Elena Rose

- Elena Rose Cuarto azul - Aitana

- Aitana JuanesTeban - Juanes

- Juanes KM0 - Pablo Alborán

- Pablo Alborán La llave - Mau y Ricky

- Mau y Ricky Puerta abierta - Kany García

- Kany García TQ+ - Reik

Mejor Colaboración Música Mexicana

Donde estés, donde estoy - Carlos Rivera & Marisela

- Carlos Rivera & Marisela Los laureles - Pepe Aguilar, Josi Cuen & Jorge Medina

- Pepe Aguilar, Josi Cuen & Jorge Medina Modo difícil - Grupo Firme & Grupo Frontera

- Grupo Firme & Grupo Frontera No voy a cambiar - Codiciado & Xavi

- Codiciado & Xavi Te quiero, te amo - Pesado & Alfredo olivas

Mejor Fusión Música Mexicana

Déjame dormir - Codiciado & Carín León

Demencia - Junior H & Gael Valenzuela

Dopamina - Peso Pluma & Tito Double P

Marlboro rojo - Fuerza Regida

Mejores Jordans 2 - Victor Mendivil & Oscar Maydon

No capea - Xavi & Grupo Frontera

Ojitos mentirosos - Chino Pacas

Perlas negras - Natanael Cano & Gabito Ballesteros

Pues qué le hago? - Chuyin

Tu tu tu - Clave Especial & Edgardo Nuñez

Mejor Canción Mariachi Música Mexicana

Amémonos de nuevo - Lupita Infante & Leonardo Aguilar

- Lupita Infante & Leonardo Aguilar China de los ojos negros - Ángela Aguilar

- Ángela Aguilar Cuento de nunca acabar - Carlos Rivera & Ana Bárbara

- Carlos Rivera & Ana Bárbara ¿Quien no ha llorado por amor? - Alex Fernández

- Alex Fernández Retumbando en el cora - Camila Fernández

- Camila Fernández Tú y las nubes - Pepe Aguilar & Alfredo Olivas

- Pepe Aguilar & Alfredo Olivas Un vals - Christian Nodal

Mejor Canción Banda Música Mexicana

Al chile no sé - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata & Gerardo Coronel

- Banda Los Sebastianes de Saúl Plata & Gerardo Coronel Aunque tiren hate - La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

- La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho De esta me levanto - Banda Los Recoditos

- Banda Los Recoditos Directo al corazón - Luis Angel "El Flaco"

- Luis Angel "El Flaco" No me aprovechaste - Banda El Recodo de Cruz Lizárraga

- Banda El Recodo de Cruz Lizárraga Seguro le dolió - Banda MS de Sergio Lizárraga & Fuerza Regida

- Banda MS de Sergio Lizárraga & Fuerza Regida El rey - Vicente Fernández & Alejandro Fernández

Mejor Canción Norteña Música Mexicana

Eres - Joss Favela & Alfredo Olivas

- Joss Favela & Alfredo Olivas Lejos estamos mejor - Eden Muñoz

- Eden Muñoz Me enamoré solo - Calibre 50

- Calibre 50 Selfie - La Fiera de Ojinaga

- La Fiera de Ojinaga Supercargada - Los Dos de Tamaulipas

- Los Dos de Tamaulipas Ya me vale madre - El Fantasma

Mejor Álbum Música Mexicana

¿Quién + como yo? - Christian Nodal

- Christian Nodal 111xpantia (deluxe) - Fuerza Regida

- Fuerza Regida Arriba la compañía - Los Dos de Tamaulipas

- Los Dos de Tamaulipas Dinastía - Peso Pluma & Tito Double P

- Peso Pluma & Tito Double P El mundo es del que se anima - Calibre 50

- Calibre 50 Lo que me falta por llorar - Grupo Frontera

- Grupo Frontera La Fernández - Camila Fernández

- Camila Fernández Nadie se va como llegó - Ángela Aguilar

- Ángela Aguilar Palabra de tos (seca) - Carín León

- Carín León Silencio habla - Oscar Ortiz

Tropical Hit

1+1 - Maluma & Kany García

Como en el idilio - Marc Anthony & Nathy Peluso

Cómo se compara - Luis Figueroa

Dardos - Romeo Santos & Prince Royce

El pacto - Silvestre Dangond & Manuel Turizo

Hello, Whats up - Christian Alicea

La graciosa - Quevedo & Elvis Crespo

La tierra del olvido (versión salsa) - Carlos Vives & Grupo Niche

No te borro - Fariana

Tú tienes algo - Indy Fontaine & Charlie Cruz

38. Tropical Mix (Tropical Mix)

A Celia - Lena Burke ft. La India, Gilberto Santa Rosa, José Alberto "El Canario", Gonzalo Rubalcaba, Cucco Peña & Víctor Manuelle

Amor bonito - Kany García & Juan Luis Guerra 4.40

Apambichao - Manuel Turizo & Maluma

Fabricando fantasías - Sergio George & Carlos Vives

Hasta el sol de hoy - Guaynaa & Farruko

Lokita por mí - Romeo Santos & Prince Royce

Malportada - Nathy Peluso & Rawayana

Me muevo - Fariana & Kiko El Crazy

Que me quiera má - Marc Anthony & Wisin

Una vaina bien - Silvestre Dangond & Sebastián Yatra

39. Mejor Álbum Tropical (Best Tropical Album)

Better Late Than Never - Romeo Santos & Prince Royce

El último baile - Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella

El último disco Vol.1 - Carlos Vives

Gris - Luis Figueroa

La Covertura - Guaynaa

Música para bailar - Fariana

Poeta herío - Elvis Crespo

Radio Venezuela - Chino y Nacho, Chyno Miranda & Nacho

Soy - Daniela Darcourt

Swingkete Vol.1 - Maratón - Christian Alicea

Mi Actor Favorito (My Favorite Actor)

Andrés Palacios - Mi verdad oculta

Diego Klein - Guardián de mi vida

Emmanuel Palomares - Los hilos del pasado

Gabriel Soto - Monteverde

Marcus Ornellas - Doménica Montero

41. Mi Actriz Favorita (My Favorite Actress)

Angelique Boyer - Doménica Montero

Oka Giner - Tan cerca de ti, nace el amor

Silvia Navarro - Guardián de mi vida

Susana González - Mi verdad oculta

Yadhira Carrillo - Los hilos del pasado

42. Me Enamoran (They Make Me Fall in Love)

África Zavala y Gabriel Soto - Monteverde

Angelique Boyer y Marcus Ornellas - Doménica Montero

Ela Velden y Sebastián Rulli - Mi rival

Oka Giner y David Zepeda - Tan cerca de ti, nace el amor

Silvia Navarro y Daniel Arenas - Guardián de mi vida

Susana González y David Chocarro - Mi verdad oculta

43. Creator Del Año (Creator of the Year)

Diego Rodriguez

Ibai Llanos

Rocío López

Stefanny Loaiza

Tefi Valenzuela

44. Mejor LOL (Best LOL)

Andrea Farga

Héctor de la Garza

Jenny Solares

Nachter

Tío Néstor

Podcast del Año (Podcast of the Year)

El chal con Pao Sasso

La cotorrisa

Pinky promise

Roca project

Yo pude, tu puedes

46. #GettingReadyWith (#GettingReadyWith)

Alejandra Capetillo

Lailany Sota

Ludmilla

Sol Vargas

Valeria Villalobos

47. POV Futbolero (Soccer POV)

Futbol al chile

Ivansfull

Joel ubieto

Mercedes Roa

Pablo Zolezzi

48. #ModoAvión (#AirplaneMode)

Alejandra Travels

Araya vlogs

Hola soy Natasha

Plex

Roberta con maleta

49. Couple Goals (Couple Goals)

Aitana y Plex

Calle y Poché

Fernanda Giménez y Sebastien Andrade

Lola Lolita & Alonso López

Polo Morín y Bernardo Abascal

50. Creator de España (Creator of Spain)

Elena Gortari

Jordi Rodriguez Moreno

Lola Lolita

Nil Ojeda

Tatiana Kaer