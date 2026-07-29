Quevedo, Rosalía, Aitana, Alejandro Sanz... Todos los nominados a los Premios Juventud 2026
Por primera vez los Premios Juventud se harán en España, y el 3 de septiembre se descubrirá en Marbella a los artistas ganadores en cada una de las categorías. Te contamos todas las candidaturas de este 2026:
¡Los Premios Juventud 2026 ya tiene a sus nominados!
Carín León se alza como el máximo nominado con nueve menciones, y le siguen de cerca con siete Beéle, Kany García y Rauw Alejandro.
Rosalía lidera la representación española en las nominaciones de los Premios Juventud de este año al sumar cinco candidaturas. La artista catalana opta al galardón de Artista Premios Juventud Femenina y también aparece nominada gracias a su trabajo en la canción La Perla, su álbum LUX, la colaboración La Rumba del Perdón y su Lux Tour.
Le siguen con dos nominaciones Aitana, Amaia, Ana Mena, Juan Magán, Judeline, La Oreja de Van Gogh, Lola Índigo, Quevedo y Abraham Mateo. Además, Alejandro Sanz, Manuel Carrasco y Melody completan la representación española con una candidatura cada uno.
Por primera vez la ceremonia de los Premios Juventud se hará en España, concretamente el 3 de septiembre en el Starlite Auditorium de Marbella tras ediciones anteriores en Miami, Puerto Rico y Panamá.
Estas son todas las nominaciones de Los premios Juventud 2026:
Artista Premios Juventud Femenina
- Aitana
- Ana Mena
- Anitta
- Elena Rose
- Kany García
- Karol G
- Natti Natasha
- Rosalía
- Shakira
- Young Miko
Artista Premios Juventud Masculino
- Bad Bunny
- Carín León
- Danny Ocean
- Farruko
- Maluma
- Myke Towers
- Quevedo
- Rauw Alejandro
- Romeo Santos
- Xavi
Grupo o Dúo Favorito Del Año
- Dnd I Do Not Disturb
- Gente De Zona
- Jowell Y Randy
- La Oreja De Van Gogh
- Maná
- Mau Y Ricky
- Morat
- Rawayana
- Reik
- Santos Bravos
La Nueva Generación Femenina
- Amaia
- Angela Leiva
- Annasofia
- Aria Vega
- Emjay
- Isadora
- Judeline
- Mafalda Cardenal
- Mar Solís
- Nic
La Nueva Generación Masculina
- Bebeshito
- Clarent
- Damn Goldo
- Dfzm
- Dia
- Juan Duque
- Kris R.
- Maisak
- Santos Bravos
- Sebas Barcenas
La Nueva Generación Música Mexicana
- Armenta
- Chuyin
- Edgardo Nuñez
- Kakalo
- Kane Rodriguez
- La Nueva Ola De La Cumbia
- Low Clika
- Mariangela
- Omar Camacho
- Tombochio
Mi Track Favorito
- Carita Linda – Rauw Alejandro
- Coleccionando Heridas – Karol G & Marco Antonio Solís
- Corazón – Danny Ocean
- La Perla – Rosalía & Yahritza Y Su Esencia
- Me Está Doliendo – Carín León & Alejandro Fernández
Álbum Del Año
- ¿Dónde Es El After? – Rawayana
- Babylon Club – Danny Ocean
- Better Late Than Never – Romeo Santos & Prince Royce
- Equilibrivm – Anitta
- Lamento En Baile – Daddy Yankee
- LUX – Rosalía
- Palabra De To’s (Seca) – Carín León
- Sinfónico (En Vivo) – Yandel
- Stendhal – Ozuna & Beéle
- Tropicoqueta – Karol G
Mejor Euro-Song
- Com Você – Judeline & Amaia
- Da Me – Bad Gyal
- La Graciosa – Quevedo & Elvis Crespo
- Lárgate – Ana Mena
- Moja1ta – Lola Indigo
- No Me Tires Flores – Alejandro Sanz & Rels B
- Oh Si Pudiera – Manuel Carrasco
- Si Juegas Conmigo (Asa25) – Juan Magán & Abraham Mateo
- Superestrella – Aitana
- Todos Estamos Bailando La Misma Canción – La Oreja De Van Gogh
Girl Power
- Amiga Mía – Karol G & Greeicy
- Brujería (En Vivo Desde La Plaza De Toros La México) – Yuridia & Majo Aguilar
- Choka Choka – Anitta & Shakira
- Fifty Fifty – Kenia Os & Lola Indigo
- Gabriela (Young Miko Remix) – Katseye & Young Miko
- Huir – Kany García & Lia Kali
- La Rumba Del Perdón – Rosalía, Estrella Morente & Sílvia Pérez Cruz
- Muñeca – Bad Gyal & De La Rose
- Muxaxa – Tokischa & La Mas Doll
- Te Apuesto – Ha*Ash & María José
Colaboración Omg
- Dai Dai – Shakira & Burna Boy
- Birthday Behavior – Bia & Young Miko
- Damn I Love Miami – Pitbull & Lil Jon
- East La – Will.I.Am & Taboo
- Estrellitas Y Duendes feat. Sting – Juan Luis Guerra 4.40 & Sting
- Oye Mi Amor (Feat. Fher De Maná) [Live From Mexico] – Dua Lipa, Maná & Fher De Maná
- Thootie – Ice Spice & Tokischa
- We Made It Look Easy / Hicimos Que Pareciera Fácil – Bon Jovi & Carín León
La Mezcla Perfecta
- A Medio Vivir – Ricky Martin & Carín León
- Carteras Chinas – Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules
- La Del Primer Puesto – Reik & Xavi
- La Del Proceso – Grupo Frontera & Manuel Turizo
- No Quiero Hablar – Ángela Aguilar & Marc Anthony
- Una Noche Contigo – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho & Juanes
Mejor Dance Track
- Algo Tú – Shakira & Beéle
- Bai-Lala – Abraham Mateo
- Dando Vueltas – Rauw Alejandro
- Esa Diva – Melody
- Motinha 2.0 (Mete Marcha) Remix – Dennis, Luísa Sonza & Emilia
- No Bailes Sola (Nsm25) – Juan Magán & Lucho Rk
- Polaroid – Eladio Carrión
- Secreto (Remix) – Payaso X Ley, Nyno Vargas, Omar Montes & Ernesto Losa
- Sorry Papi – Topic & Becky G
- Yapaque – Farruko, Greeicy & Steve Aoki
Afrobeat Latino Del Año
- Bendito – Rawayana
- Botecito – Juan Duque & Hamilton
- Chévere (Premium_remix) – Aria Vega & Ryan Castro
- Enemigos – Ozuna, Beéle & Ovy On The Drums
- La Villa – Ryan Castro, Kapo & Gangsta
Mejor Tema En Cumbia
- Celosa – Ke Personajes & J Balvin
- Con Otra – Cazzu
- Cuando Una Mujer – Mariangela
- Cumbiando – La Nueva Ola De La Cumbia & La Coreañera
- Prieta De Mi Vida – Los Mirlos & Guaynaa
- Yo Me Lo Busqué – Los Ángeles Azules & Thalia
Productor Del Año
- Andy Clay
- Bizarrap
- Casta
- Edgar Barrera
- Fux Beat
- La Paciencia
- Mag
- Nico Cotton
- Ovy On The Drums
- Sky Rompiendo
Mejor Tour
- Bailemos Otra Vez Tour – Chayanne
- Cosa Nuestra World Tour – Rauw Alejandro
- De Sonora, Para El Mundo – Carín León
- Debí Tirar Más Fotos World Tour – Bad Bunny
- Dinastía Tour – Peso Pluma
- Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Shakira
- Latinaje Tour – Cazzu
- Lux Tour – Rosalía
- Mejor Tarde Que Nunca Tour – Romeo Santos & Prince Royce
- Vivir Sin Aire Tour – Maná
Mejor Urban Track
- Al golpito - Quevedo & Nueva Línea
- Alambre púa - Bad Bunny
- Amista - Blessd & Ovy On The Drums
- Aplicándola - Farruko
- Buenos términos - Rauw Alejandro
- Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66 - Bizarrap & Daddy Yankee
- Lleva al Sol - Rels B
- Polaroid - Eladio Carrión
- Se lo juro mor - Feid
- Una aventura - Ozuna
Mejor Mezcla Urbana
- 5 estrellas - W Sound 23 - W Sound, Myke Towers & Ovy On The Drums
- Ay dale - Farruko & Eddy Lover
- Cholo 2 - Victor Mendivil & Eladio Carrión
- Forni - Los Ballers, Clarent & Rauw Alejandro
- Incorregible - Jory Boy & Chencho Corleone
- Me voy a la chingada - Yandel & Xavi
- Portate bonito - Anuel AA, Blessd & Ovy On The Drums
- Ta bien - Nicky Jam & Beéle
- Tonto - J Balvin, Ryan Castro & DJ Snake
- Un polvito + - Maluma & Maisak
Mejor Canción Urbano Rhythmic
- Apaga la luz - Røz & Peso Pluma
- Buenos días - Eladio Carrión
- No tiene sentido - Beéle
- Perlas negras - Natanael Cano & Gabito Ballesteros
- Pongo - Rvssian, Rauw Alejandro & Wizkid
- Si estás con alguien - Omar Courtz
- Si te vas - J Balvin & Jay Wheeler
- Tengo celos - Myke Towers
- Verano rosa - Karol G & Feid
- Zaza - Alofoke Music, Shadow Blow & Don Miguelo
Mejor Canción Urbano Trap
- Bienvenida - Clarent
- Breezy - Kidd Keo & Neutro Shorty
- Buti Call - Kendo Kaponi & Omar Courtz
- Chica atractiva - FloyyMenor & Lewis Somes
- Gout - La Pantera
- Que sensación (remix) - Jezzy & Arcángel
- Ricky Bobby - Eladio Carrión
- Topshelf - Kris R. & Myke Towers
- Yeh! - J Noa
- Yogurcito remix - Blessd, Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R. & Roa
Mejor Canción Dembow
- Dem bow - Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow
- Hace calor - Maria Becerra, El Alfa & Xross
- Me muevo - Fariana & Kiko El Crazy
- Miami - Tokischa
- Pa que lo bailes (bailalo Rocky) - Lomiiel
- Pelo - DJ Pereira & Blue Diamond
- Saca punta - Arlene MC, Alofoke Music, Jey One & La Mas Doll
- Un gatito me llamó - Karol G
Mejor Álbum Urbano
- Afrolova 25 - Rels B
- Corsa - Eladio Carrión
- Do Not Disturb - Young Miko
- El Baifo - Quevedo
- El Sobreviviente WWW - Wisin
- Hopi Sendé - Ryan Castro
- Island Boyz - Myke Towers
- La 8va maravilla - Arcángel
- Manda La Plena Moh - Farruko
- Stendhal - Ozuna & Beéle
Mejor Canción Pop/Urbano
- Babylon - Venesti & Nicky Jam
- Bronceador - Maluma
- Canción para regresar - Sebastián Yatra, Lucho RK, Belinda & Gente de Zona
- Cosita linda - Elena Rose & Justin Quiles
- Menos el cora - Ryan Castro & Manuel Turizo
- Paris - Boza & Sech
Mejor Canción Pop/Rhythmic
- Cambiaré - Luis Fonsi & Feid
- Chamita - Mari La Carajita
- Inglés en Miami - Rawayana & Manuel Turizo
- Las guapas - Alejandro Sanz
- Pinterest (spanish) - Anitta
- Tututu - Elena Rose & Alleh
- Yo y tú - Ovy On The Drums, Quevedo & Beéle
Mejor Canción Pop
- Bebiendo lágrimas - Mar Solís
- Bésame - Alejandro Sanz & Shakira
- La del primer puesto - Reik & Xavi
- La pelirroja - Sebastián Yatra
- Mal escrito - Carlos Rivera & Malú
- Mi historia entre tus dedos - Matteo Bocelli & Gianluca Grignani
- Si tuviera que elegir - Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner
- Te acuerdas? - DND I Do Not Disturb & R!ch Yashel
- Tierra mía - Kany García
- Un abrazo - Gloria Trevi
Mejor Canción Pop Rock
- ¿Es en serio? - Ela Taubert
- Muérdeme - Juanes & Bomba Estéreo
- Sin ti - Morat & Jay Wheeler
- Vivir sin aire - Maná & Carín León
- Vuelve - Black Guayaba
Mejor Canción Pop - Nueva Generación
- Com você - Judeline & Amaia
- Hecho para ti - Latin Mafia & Omar Apollo
- Morfina - Humbe
- Nunca me lo esperé - Piso 21 & Lasso
- Tus iniciales - Lola Indigo, Lia Kali, Queralt Lahoz & Salma
Mejor Canción Pop Balada
- + te vale - Yami Safdie & Emilia
- Aquí en la arena - Reik & Leo Rizzi
- Conmigo sin ti - Matisse & Cristian Castro
- Huir - Kany García & Lia Kali
- KM0 - Pablo Alborán
- Sin despedida - Carlos Rivera & Alejandro Fernández
Mejor Álbum Pop
- ¿Qué significa el amor? - Carlos Rivera
- ¿Y ahora qué +? - Alejandro Sanz
- Apambichao - Manuel Turizo
- Bendito verano - Elena Rose
- Cuarto azul - Aitana
- JuanesTeban - Juanes
- KM0 - Pablo Alborán
- La llave - Mau y Ricky
- Puerta abierta - Kany García
- TQ+ - Reik
Mejor Colaboración Música Mexicana
- Donde estés, donde estoy - Carlos Rivera & Marisela
- Los laureles - Pepe Aguilar, Josi Cuen & Jorge Medina
- Modo difícil - Grupo Firme & Grupo Frontera
- No voy a cambiar - Codiciado & Xavi
- Te quiero, te amo - Pesado & Alfredo olivas
Mejor Fusión Música Mexicana
- Déjame dormir - Codiciado & Carín León
- Demencia - Junior H & Gael Valenzuela
- Dopamina - Peso Pluma & Tito Double P
- Marlboro rojo - Fuerza Regida
- Mejores Jordans 2 - Victor Mendivil & Oscar Maydon
- No capea - Xavi & Grupo Frontera
- Ojitos mentirosos - Chino Pacas
- Perlas negras - Natanael Cano & Gabito Ballesteros
- Pues qué le hago? - Chuyin
- Tu tu tu - Clave Especial & Edgardo Nuñez
Mejor Canción Mariachi Música Mexicana
- Amémonos de nuevo - Lupita Infante & Leonardo Aguilar
- China de los ojos negros - Ángela Aguilar
- Cuento de nunca acabar - Carlos Rivera & Ana Bárbara
- ¿Quien no ha llorado por amor? - Alex Fernández
- Retumbando en el cora - Camila Fernández
- Tú y las nubes - Pepe Aguilar & Alfredo Olivas
- Un vals - Christian Nodal
Mejor Canción Banda Música Mexicana
- Al chile no sé - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata & Gerardo Coronel
- Aunque tiren hate - La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho
- De esta me levanto - Banda Los Recoditos
- Directo al corazón - Luis Angel "El Flaco"
- No me aprovechaste - Banda El Recodo de Cruz Lizárraga
- Seguro le dolió - Banda MS de Sergio Lizárraga & Fuerza Regida
- El rey - Vicente Fernández & Alejandro Fernández
Mejor Canción Norteña Música Mexicana
- Eres - Joss Favela & Alfredo Olivas
- Lejos estamos mejor - Eden Muñoz
- Me enamoré solo - Calibre 50
- Selfie - La Fiera de Ojinaga
- Supercargada - Los Dos de Tamaulipas
- Ya me vale madre - El Fantasma
Mejor Álbum Música Mexicana
- ¿Quién + como yo? - Christian Nodal
- 111xpantia (deluxe) - Fuerza Regida
- Arriba la compañía - Los Dos de Tamaulipas
- Dinastía - Peso Pluma & Tito Double P
- El mundo es del que se anima - Calibre 50
- Lo que me falta por llorar - Grupo Frontera
- La Fernández - Camila Fernández
- Nadie se va como llegó - Ángela Aguilar
- Palabra de tos (seca) - Carín León
- Silencio habla - Oscar Ortiz
Tropical Hit
1+1 - Maluma & Kany García
Como en el idilio - Marc Anthony & Nathy Peluso
Cómo se compara - Luis Figueroa
Dardos - Romeo Santos & Prince Royce
El pacto - Silvestre Dangond & Manuel Turizo
Hello, Whats up - Christian Alicea
La graciosa - Quevedo & Elvis Crespo
La tierra del olvido (versión salsa) - Carlos Vives & Grupo Niche
No te borro - Fariana
Tú tienes algo - Indy Fontaine & Charlie Cruz
38. Tropical Mix (Tropical Mix)
A Celia - Lena Burke ft. La India, Gilberto Santa Rosa, José Alberto "El Canario", Gonzalo Rubalcaba, Cucco Peña & Víctor Manuelle
Amor bonito - Kany García & Juan Luis Guerra 4.40
Apambichao - Manuel Turizo & Maluma
Fabricando fantasías - Sergio George & Carlos Vives
Hasta el sol de hoy - Guaynaa & Farruko
Lokita por mí - Romeo Santos & Prince Royce
Malportada - Nathy Peluso & Rawayana
Me muevo - Fariana & Kiko El Crazy
Que me quiera má - Marc Anthony & Wisin
Una vaina bien - Silvestre Dangond & Sebastián Yatra
39. Mejor Álbum Tropical (Best Tropical Album)
Better Late Than Never - Romeo Santos & Prince Royce
El último baile - Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella
El último disco Vol.1 - Carlos Vives
Gris - Luis Figueroa
La Covertura - Guaynaa
Música para bailar - Fariana
Poeta herío - Elvis Crespo
Radio Venezuela - Chino y Nacho, Chyno Miranda & Nacho
Soy - Daniela Darcourt
Swingkete Vol.1 - Maratón - Christian Alicea
Mi Actor Favorito (My Favorite Actor)
Andrés Palacios - Mi verdad oculta
Diego Klein - Guardián de mi vida
Emmanuel Palomares - Los hilos del pasado
Gabriel Soto - Monteverde
Marcus Ornellas - Doménica Montero
41. Mi Actriz Favorita (My Favorite Actress)
Angelique Boyer - Doménica Montero
Oka Giner - Tan cerca de ti, nace el amor
Silvia Navarro - Guardián de mi vida
Susana González - Mi verdad oculta
Yadhira Carrillo - Los hilos del pasado
42. Me Enamoran (They Make Me Fall in Love)
África Zavala y Gabriel Soto - Monteverde
Angelique Boyer y Marcus Ornellas - Doménica Montero
Ela Velden y Sebastián Rulli - Mi rival
Oka Giner y David Zepeda - Tan cerca de ti, nace el amor
Silvia Navarro y Daniel Arenas - Guardián de mi vida
Susana González y David Chocarro - Mi verdad oculta
43. Creator Del Año (Creator of the Year)
Diego Rodriguez
Ibai Llanos
Rocío López
Stefanny Loaiza
Tefi Valenzuela
44. Mejor LOL (Best LOL)
Andrea Farga
Héctor de la Garza
Jenny Solares
Nachter
Tío Néstor
Podcast del Año (Podcast of the Year)
El chal con Pao Sasso
La cotorrisa
Pinky promise
Roca project
Yo pude, tu puedes
46. #GettingReadyWith (#GettingReadyWith)
Alejandra Capetillo
Lailany Sota
Ludmilla
Sol Vargas
Valeria Villalobos
47. POV Futbolero (Soccer POV)
Futbol al chile
Ivansfull
Joel ubieto
Mercedes Roa
Pablo Zolezzi
48. #ModoAvión (#AirplaneMode)
Alejandra Travels
Araya vlogs
Hola soy Natasha
Plex
Roberta con maleta
49. Couple Goals (Couple Goals)
Aitana y Plex
Calle y Poché
Fernanda Giménez y Sebastien Andrade
Lola Lolita & Alonso López
Polo Morín y Bernardo Abascal
50. Creator de España (Creator of Spain)
Elena Gortari
Jordi Rodriguez Moreno
Lola Lolita
Nil Ojeda
Tatiana Kaer