Quién es Julian Croonenberghs, el chico que ha sido fotografiado con Olivia Rodrigo en actitud cariñosa

Olivia Rodrigo parece que vuelve a disfrutar del amor. Y es que este mes de julio la cantante de Drop Dead ha sido vista en un parque de Nueva York con un chico en actitud muy cariñosa.

Así lo recoge el medio Daily Mail, que ha identificado a la presunta nueva pareja de la cantante como Julian Croonenberghs, un reconocido trabajador del sector financiero.

En las fotos en las que se les ha captado juntos, Olivia Rodrigo y Croonenberghs —quien lucía gafas de sol y gorra— aparecen acurrucados en un parque. En otra instantánea, el chico besa la mano de la cantante.

Rodrigo fue vinculada por primera vez con Croonenberghs en junio, cuando aparecieron fotos de ellos cenando juntos en Brooklyn. Luego, a principios de este mes, los fans de la artista publicaron en la red social X una foto de ellos juntos en el aeropuerto de Islandia.

Sin embargo, de momento ninguno de los dos ha confirmado públicamente que estén manteniendo una relación sentimental.

¿Quién es Julian Croonenberghs?

Julian Croonenberghs es un joven estadounidense de de 26 años que se graduó de la Universidad de Brown de Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación.

Comenzó su carrera en el equipo de banca de inversión para instituciones financieras de Goldman Sachs en Nueva York y en 2024 se incorporó a Hg, una firma internacional de capital privado especializada en empresas de software y tecnología.

Eso sí: antes de dedicarse a las finanzas, fue jugador de la selección masculina de hockey sobre césped de Estados Unidos entre 2018 y 2020.