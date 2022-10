Los problemas de salud de Kiko Rivera

El DJ sevillano Kiko Rivera acaba de sufrir un ictus. A sus 38 años, el hijo de Isabel Pantoja ha vivido uno de los sustos más grandes de su vida tras ser ingresado en el hospital Virgen del Rocío de la capital andaluza por un problema en el flujo sanguíneo

A pesar de la preocupación por la gravedad del asunto tras informar que las primeras 24 horas eran determinantes, su mujer Irene Rosales ha confirmado que, afortunadamente se ha quedado todo en un susto: "Gracias a Dios, es muy joven y tiene solución. se encuentra bien, asustado y nervioso pero bien".

Pero este no es el primer problema de salud que Rivera ha tenido a lo largo de los años.

Diabetes y gota

El DJ es diabético, una enfermedad crónica que también padecen otros miembros de su familia como su madre o su tío. Al conocer que era diabético, Kiko decidió cambiar sus hábitos diarios.

Además sufre de ataques de gota desde bien joven. En el año 2011 este problema de salud le obligó a abandonar Supervivientes. Según Mayo Clinic, la gota es una forma común y compleja de artritis que puede afectar a cualquier persona. Se caracteriza por ataques repentinos y graves de dolor, hinchazón, enrojecimiento y sensibilidad en una o más articulaciones, a menudo en el dedo gordo del pie.

Esto ocurre cuando se acumulan cristales de urato en una articulación, fruto de altos niveles de ácido úrico en sangre. Una mala alimentación, sobrepeso, o consumo de ciertos medicamentes pueden ser un factor de riesgo que fomente la gota.

Sus problemas de salud mental

Además de los problemas físicos, también hay que tener en cuenta los problemas de salud mental. En el año 2020 Kiko Rivera confesaba en el Deluxe que estaba hundido: "Estoy triste, decepcionado y no soy feliz con lo que he conseguido en mi trabajo. Me siento defraudado, un inútil (…). No tengo ganas de vestirme, raparme o perfilarme la barba. No me quiero. Me falta algo y no sé qué es".

Además relacionó su depresión con el consumo de drogas.

Su adicción a las drogas

Bien se sabe que el DJ ha consumido drogas durante una gran parte de su vida. Empezó con 17 años, y consumía hachís, marihuana y cocaína de manera diaria, recoge El País. A raíz de sus adicciones, se arruinó hasta en dos ocasiones, según conto en el programa Planeta Calleja: se gastó 8 millones de euros.

Actualmente está limpio, aunque no olvida su pasado como drogadicto y habla de él abiertamente, porque no quiere que sus hijas vivan lo mismo.