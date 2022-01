"Hasta pronto, España": Tamara Gorro pone tierra de por medio tras conocerse su separación para "resetear"

Tamara Gorro necesita tiempo y espacio para recuperar ese carisma que tanto admira su "familia virtual". Desde que se dio a conocer en televisión, no ha dejado de trabajar y crear contenido. Su cercanía y naturalidad le ha servido para crear una grandísima comunidad: 2 millones de usuarios siguen su día a día a través de Instagram.

A todos ellos ha querido comunicarles su decisión de salir de España por un tiempo. Tamara Gorro requiere de tiempo y calma para afrontar su nueva situación tras el divorcio con el futbolista Ezequiel Garay. "Dicen que no se debe huir de los problemas, pero como bien dice mi terapeuta y psiquiatra, 'no es huir, es resetear'. Así lo tomo yo. Me voy unos días fuera para estar completamente desconectada, para coger aire y mimarme", contaba la joven, que además asegura que es el mismo consejo que le han dado muchos de sus fans.

"Si os mostrara los miles y miles de mensajes vuestros, comprobaríais que el 99% me decís eso que mi propia familia y amigos también coinciden:'Desaparece un tiempo, tómatelo para ti. Aquí vamos a estar siempre'. Y sí, tenéis razón, debo de hacerlo, por mí, por los míos (donde estáis vosotros también)", explicaba Tamara.

"De nada sirve que la gente te ayude y tú no hagas nada"

Hace tiempo que Tamara reveló que no pasaba por un buen momento anímico. Si el pasado mes de noviembre se sinceraba sobre su bajo estado de ánimo, la noticia de su separación con Ezequiel Garay hace solo unas semanas y la infinidad de teorías que se han creado al respecto han hecho mella en su salud mental.

"Basta ya, no puedo más, estoy enferma y me está costando mucho todo. La gente que se está subiendo al carro, mintiendo, dejando a Ezequiel y a mi familia mal, no lo puedo tolerar", suplicaba en un vídeo, rota de dolor y en un mar de lágrimas.

Así, la situación se ha vuelto tan insostenible que Tamara Gorro pasará un tiempo fuera de España con el objetivo de recuperar fuerzas. Aun así, sabe que el camino no será fácil. "Es la primera vez que voy hacer esto, desconectar del mundo, con la intención de volver con ganas de seguir, de empezar a ser yo. Obviamente no volveré renovada porque como sabéis es un camino largo, pero sí lo haré descansada, mimada por mi misma y al ser posible con cinco kilos más. Sabiendo que aquí estaréis todos los que me queréis y cuidáis. Porque de nada sirve que tu gente te ayude y tú no hagas nada", aseguraba.

La influencer promete a su comunidad se marcha para poner calma entre tanta tormenta y así reencontrarse con esa esencia que engancha a sus seguidores. "Voy a buscar a esa Tamara pesada, intensa, payasa, divertida, positiva y alegre que se perdió, voy a cogerla de la mano y a traerla", dice, esperanzada.

Un cumpleaños difícil: "No me tengo en pie"

Este martes a Tamara Gorro le tocaba soplar las velas de su 35 cumpleaños, pero su situación anímica y familiar ha tornado la alegría de esta fecha en una tristeza inevitable.

"Este año no tengo ilusión, no tengo ganas, no me tengo en pie... Pero por supuesto que voy a celebrarlo, a soplar las velas con los míos. Y dar gracias a la vida porque cumplo años", contaba a través de stories antes de colgar una foto rodeada de globos, un detalle inesperado que organizó su madre.

A pesar de las dificultades, Tamara se ha prometido a sí misma esforzarse para que estos 35 le devuelvan la sonrisa. "Los treinta y cinco por mis narices que es mi año, y desde hoy quiero empezar a disfrutarlo o al menos empezar ese cambio tan deseado", escribe, con la ilusión del que espera que las lágrimas se transformen pronto en sonrisas.