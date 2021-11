Tama Gorro habla sobre su problema de salud: "No le cuento nada a mis hijos, cuanto menos sufran, mejor"

Tamara Gorro tomó la decisión de alejarse de las redes sociales a mediados de octubre de 2021 para centrarse en su salud mental. Esto implicó separarse también de su queridísima familia virtual, aunque hace unos días les dio una gran sorpresa al reaparecer explicando su situación.

La influencer de 35 está acudiendo a terapia, aunque no ha querido revelar qué enfermedad o trastorno le han diagnosticado, aunque si que ha admitido que un psiquiatra le ha puesto un tratamiento con fármacos.

Respondió a algunas preguntas de sus seguidores, donde reveló que a pesar de no estar bien está trabajando mucho y tiene "muchísimas ganas de curarse". También aprovechó para confesar que pedir ayuda a un profesional es lo mejor que ha hecho en su vida.

Ahora, Tamara ha aparecido en público por primera vez que desde que tomó esta decisión. Ha sido con motivo del concierto de Dani Martín en el Wizink Center de Madrid, y no ha dudado en responder amablemente a la prensa que se había acercado al recinto y que quería saber cómo se encontraba su estado de salud.

"Estoy mal. Antes era 'bien, bien'. No saco ninguna conclusión porque no lo sé, no sé decirte qué pasa... Es como cuando te partes un pie y sin hacer la rehabilitación te imaginas el camino", ha explicado, para añadir: "Tengo un problema de salud mental del que me he dado cuenta tarde porque no lo había identificado".

Sin querer hablar mucho más de su vida personal, ha asegurado que su marido, Ezequiel Garay, está apoyándola en todo este proceso: "en las buenas y en las malas".

La prensa también ha querido saber cómo están viviendo esta situación los hijos de la pareja, Shaila, de seis años, y Antonio, de tres. Si bien asegura que Antonio es muy pequeño para darse cuenta de lo que está ocurriendo, Shaila sí que ve cambios en la actitud de su madre: "Shaila está muy mimosa, me pregunta si estoy enfadada y hay veces que pienso que mi rostro tiene que cambiar. Notan que mamá se va más veces a trabajar y mamá no se va a trabajar. No les cuento nada, cuanto menos sepan y menos sufran, mejor".

Aún así, Tamara está muy bien rodeada de amigos y familiares que la quieren y que la ayudan a salir adelante. En su última publicación en Instagram, podemos verla junto a todos ellos decorando la casa para Navidad.