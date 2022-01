Tamara Gorro, tras su separación de Ezequiel Garay: "Nuestra intención es morir juntos"

Las últimas semanas no están siendo las mejores para Tamara Gorro. A los problemas de salud mental, que anunció que padecía en 2021, se ha sumado también su reciente ruptura con el exfutbolista Ezequiel Garay, con el que llevaba más de 10 años y con el que tiene dos hijos en común.

La propia Tamara fue la encargada de hacer pública la noticia hace tan solo unas semanas, en el que anunció que su pareja y ella habían decidido darse un tiempo: "Nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio, nos vamos a separar que no a divorciar. Consideramos que hemos actuado de una manera muy adulta, o al menos ejemplar para nosotros y para nuestros hijos. Y es parar a tiempo con la esperanza de volver a recuperar y de terminar la vida juntos como siempre hemos querido", anunciaba.

Esta noticia no le está sentando nada bien a la influencer, que pasa ahora por los peores momentos de su vida. "Mi psiquiatra me ha ajustado la medicación para dormir porque no descansaba. Estoy adaptándome, cada vez estoy mejor", ha seguido contando Gorro, que ha dedicado los últimos días a cuidarse y de ahí que esté menos presente en redes sociales.

La influencer ha explicado que, durante este tiempo, ha perdido ni más ni menos que ¡7 kilos! "Ahora no voy a hacer contenido porque no tengo fuerzas", explicaba.

A pesar de su ruptura, Tamara Gorro y Ezequiel Garay siguen queriéndose y queriendo lo mejor para su familia y es por ello que, en este tiempo, la modelo y el exfutbolista no han dejado de hacer su vida habitual en familia, como pasar juntos las fiestas navideñas o hacer planes junto a sus hijos, Shaila y Antonio. De hecho, la influencer no ha descartado una futura reconciliación en su matrimonio.

Apuesta por la reconciliación

Desde que anunciaron la ruptura, Tamara no ha hecho más que negar que este sea el fin de su historia de amor y ahora lo ha vuelto a hacer en declaraciones para Europa Press, donde ha asegurado que se trata de un tiempo: "Hay mucho amor, ojalá todas las parejas se tomasen ese espacio y volvieran a abrazarse porque eso quiere decir que hay necesidad. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? A mí no me va a extrañar nada que mañana me vieras con Ezequiel y me hagáis una foto y esté agarrada del brazo, o él allí y yo aquí. Lo que no vais a ver es mal rollo, eso no lo vais a ver de verdad que no", confesaba.

La influencer ha explicado que sus problemas personales le impiden que se encuentre ahora en una buena situación para reconducir su matrimonio. Es por ello que, ante este revés de salud, Gorro ha optado por pedir ayuda a profesionales: "Mi problema ya lo tenía, y no puedo mentir y decir que estoy mal por esto porque sería decir ‘ay, pobrecita’, y no es verdad, pero todo suma y yo creo que cuando uno está con un pie cojo y de repente le dan un golpe en la otra pierna pues te desestabilizas un poco", explicaba.

No habla de los motivos de la ruptura

Tamara Gorro sigue creyendo en el amor y así lo ha demostrado, pues después de 12 años de amor la influencer asegura que "sigue habiéndolo". Además, aunque no ha querido entrar en detalles sobre los verdaderos motivos de su ruptura con el deportista argentino, sí que ha apostado por una futura reconciliación: "Motivos como todas las parejas, nuestra intención es morir juntos".

Además, Tamara ha querido proteger a Ezequiel y se ha negado a hablar de infidelidades que hayan motivado el final de su relación: "Entiendo que esté tocando este tema, me he movido en este mundo muchos años y sé cómo funciona. Yo sé que nadie está diciendo nada por hacernos daño a Ezequiel y a mí y por lo tanto no voy a entrar, pero no voy a entrar por no dar bola a quién haya comentado, es que nadie lo ha dicho sino que lo dejan caer", ha dicho, poniendo la mano en el fuego por la que hasta ahora ha sido su pareja.