"Basta ya, estoy enferma": Tamara Gorro estalla rota de dolor y Ezequiel Garay rompe su silencio

Corren tiempos difíciles para Tamara Gorro. Después de haber puesto punto y aparte a su relación con Ezequiel Garay, el exfutbolista argentino, la joven se apartó de los medios de comunicación, haciendo pocas apariciones ante la opinión pública. Sin embargo, su silencio se ha roto al intervenir en un programa de televisión para defender a su todavía marido.

Tamara Gorro: “Basta ya, estoy enferma”

La separación entre Tamara Gorro y Ezequiel Garay fue el centro de atención del programa de tertulias Viva la vida. El espacio contó con el testimonio del entorno más cercano de la expareja para intentar sacar a la luz las verdaderas razones por las cuales ambos decidieron poner fin a su matrimonio.

Sin embargo, ante las revelaciones que se dieron en este último tramo del programa, la joven se vio en la necesidad de intervenir en directo, mostrándose completamente destrozada, aunque segura y convencida de las declaraciones que estaba dando ante todos los colaboradores y la audiencia del programa.

“Él tiene costumbres que a ella no le gustan. Él no trabaja y hace cosas que no le sientan bien, hace cosas como jugar a la Play, estar con la tele, estar con el móvil... Todo el día, desde por la mañana a la noche. No le gustaba mucho que jugara todo el día a la Play, se pasaba las noches jugando", ponía en manifiesto una de las confidentes.

Por otro lado, la misma fuente añadía que la influencer siempre estaba trabajando, y que le había pedido un tiempo porque se había cansado, aunque también hacía referencia al desgaste del exfutbolista: “También es verdad que él está cansado de que en su casa esté siempre metida toda la familia de ella, que su madre haga lo que quiere porque tiene llave y va cuando le apetece”.

Cuando una pareja conocida rompe, la prensa del corazón, en ocasiones, lanza rumores de infidelidad, aunque no siempre estén fundamentados. Es precisamente la gota que colmó el vaso en este último tramo del programa, cuando Kiko Matamoros afirmaba tener conocimiento de ciertos testimonios de mujeres que aseguraban haber tenido relación con Ezequiel.

"Lo que ha contado esa persona es mentira. Mi marido es excepcional", aclaró la propia Tamara Gorro por teléfono, harta de todas las teorías que están surgiendo sobre su ruptura.

Una vez desmentía todos los rumores, Tamara se sinceraba diciendo que está verdaderamente “enferma”, y que su intervención iba dirigida directamente a todos aquellos que estaban expandiendo mentiras y falsos rumores sobre su situación familiar, en casa, y su relación con su todavía marido. “Miles de matrimonios se toman su espacio y no siempre hay que terminar mal”.

Acto seguido, la influencer transmitió un duro mensaje a todos sus seguidores a través de redes sociales, "Basta ya, no puedo más, estoy enferma y me está costando mucho todo. La gente que se está subiendo al carro, mintiendo, dejando a Ezequiel y a mi familia mal, no lo puedo tolerar. Yo estoy mal y ya no puedo más. Por eso entro al programa en directo e intento salir. Pero, joder, es imposible con gente así, que se sube al carro, que miente", se desahogó con su familia virtual.

Ezquiel Garay: “No te vamos a dejar sola”

Ante toda la sucesión de rumores y la intervención de Tamara para desmentirlos, tanto en televisión como en redes sociales, Ezequiel Garay ha querido mostrar públicamente todo su apoyo a la madre de sus hijos a través de Instagram, gritándole al mundo entero que él seguía ahí, y no tenía pensado irse: “Porque todos los días luchemos por volver a ver esa sonrisa en tu cara, te mereces ser feliz siempre”.

Ezequiel Garay defiende a Tamara Gorro // @ezequielgaray24

Tamara Gorro: “Llevamos meses viviendo juntos sin ser pareja”

El año 2022 ha llegado de la mano de varias rupturas que han protagonizado portadas de revistas del corazón, y horas de televisión. Una de las más comentadas, es la separación entre Tamara Gorro y Ezequiel Garay. Ruptura que llegaba el 3 de enero cuando la infuencer anunciaba su separación temporal en Instagram.

“Ezequiel y yo nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio. Nos vamos a separar que no a divorciar porque consideramos que hemos actuado de una manera muy adulta o al menos ejemplar para nosotros y para nuestros hijos”. Además, la influencer afirmó que, aunque han continuado su convivencia conjunta, hacía tiempo que ya no se consideraban pareja. por ello, uno de los pasos que se iban a dar era el empezar a vivir en diferentes casas.

A pesar de su separación, Tamara siempre ha querido dejar claro que su intención es volver a estar juntos, por ellos, por su amor, y por sus dos hijos. De hecho, la joven de 34 años ha comentado que ambos quieren “morir juntos”.

Cabe destacar que su historia de amor con el argentino de 35 años comenzó en el año 2010, y, tras dos años de noviazgo, la pareja pasó por el altar para darse un "sí, quiero" que todavía esperan que siga vigente hasta que la muerte les separe.

En 2014 trasladaron su nidito de amor a Rusia debido a la carrera profesional y futbolística de Garay. El primer amor de su vida llegó un año más tarde, cuando, a través de Twitter, confirmaron que iban a ser padres. Antonio, su segundo hijo y el pequeño del clan, llegó en septiembre de 2017.