¿Qué es la anorexia muscular? La secuela que Vanesa Romero arrastra de la covid

Vanesa Romero fue una de las muchísimas personas que se contagió de coronavirus en la primera ola, cuando estalló la pandemia y no existía a penas información sobre el virus y sus secuelas.

La actriz ha explicado en una entrevista para la revista Lecturas cómo vivió esos meses de angustia, viendo cómo a pesar de que pasara el tiempo, seguía sin mejorar debido a padecer una covid persistente.

"He estado durante un año y medio con secuelas. A fecha de hoy, tengo, puntualmente, recordatorios. Me viene muy bien del deporte, y cuando dejo de hacerlo por trabajo, me pongo peor", ha confesado al citado medio, asegurando que el ejercicio físico es su medicina para tratar los problemas que le ha dejado la covid persistente.

La publicación ha querido saber más acerca de estas secuelas, a lo que la intérprete ha matizado que se trata de dolor muscular: "Dolores de cuerpo. De repente, tenía como anorexia muscular. Se debilitó tanto el músculo que, sino hago deporte, me duele mucho todo y tengo muchísimas contracturas. Es como si el músculo se hubiera olvidado de trabajar".

En este sentido, Romero ha explicado que "el bicho" le ha consumido de tal manera que arrasa con todo, en su caso afectándole gravemente a la parte física.

Además, ha añadido que estas dolencias sumadas a la desinformación que había en aquel momento sobre el coronavirus, le afectó mucho psicológicamente: "Tenía miedo de salir, miedo por si me volvía a contagiar. Necesité ayuda psicológica para saber cómo ordenar todo eso en mi mente y entender las cosas".

Secuelas musculares del coronavirus

Aunque la mayoría de las personas que se contagian de coronavirus se recuperan completamente de la enfermedad en unas semanas, algunas personas sufren covid persistente, con secuelas que se alargan durante meses e incluso años.

En el caso de Vanesa Romero, sus secuelas tienen que ver con la musculatura del cuerpo. El dolor articular, muscular y de cabeza, son muy comunes en personas que padecen secuelas a medio y largo plazo.

"Algunos pacientes presentan COVID-19 prolongada o persistente con manifestaciones que continúan durante los meses posteriores al cuadro inicial. Entre ellas el cansancio y los dolores articulares o musculares pueden afectar hasta un 20% de los pacientes a los tres meses, y parece que tienden a reducirse a menos del 10% a los seis meses", explicó el Dr. José Luis Pablos, jefe del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, durante las VI Jornadas de Reumatología para médicos de Atención Primaria, organizado por la Sociedad Española de Reumatología.

Los expertos aseguran que la mejor forma de combatir esta secuela es ir recuperando la actividad física habitual que se tenía antes de la infección. Primero con ejercicios suaves y poco a poco ir incorporando ejercicios más intensos, teniendo muy presentes los descansos para no aumentar la sensación de fatiga y cansancio.