Vanesa Romero, de cerca: su pasado como atleta, su enemistad con María Adánez y su pareja 16 años menor

Vanesa Romero es una de las actrices más reconocidas de la televisión en España. Su papel como Ana en la serie de Antena 3 Aquí no hay quien viva y Raquel en su posterior adaptación La que se avecina hizo que miles de personas se familiarizasen con su rostro semana tras semana en la pequeña pantalla.

Pero lo cierto es que la interpretación no fue la primera opción cuando una joven Vanesa pensó en eso de "qué quiero ser de mayor". Su primera vocación le vino con el deporte, concretamente con el atletismo.

Llegó a competir en el campeonato de España de atletismo

Cuando era adolescente, Vanesa estaba centrada en el atletismo, concretamente velocista de 60, 100 y 200 metros lisos. "Mi vida era estudiar y entrenar. El deporte me ha dado muchas cosas. Mi padre fue jugador de fútbol, fue portero del Alicante, en el Novelda... entonces mi vida siempre ha estado relacionada con el deporte", le explicó a Bertín Osborne durante una entrevista.

"Yo era muy buena, gané muchos trofeos, fui campeona de la comunidad valenciana, corrí en el campeonato de España... Y las lesiones fueron lo que me hicieron dejar atrás el atletismo", continuó, desvelando el motivo por el que decidió cambiar el atletismo por la interpretación.

El triángulo amoroso con María Adánez y Alberto Caballero

En 2005 Vanesa Romero debutó en la interpretación dando vida a Ana en Aquí no hay quien viva. La serie, que empezó a emitirse en 2003, estaba protagonizada por María Adánez, quien daba vida a Lucía 'la pija' y que era novia de Roberto, interpretado por Daniel Guzmán.

Paralelamente, María Adánez inició una relación con Alberto Caballero, director y guionista de la serie. Una relación que empezó en el rodaje de los primeros capítulos y que se prolongó durante más de dos años donde se vieron en público en muchas ocasiones.

María Adánez y Alberto Caballero // Gtres

Pero con la llegada de Vanesa Romero a la ficción, todo cambió. Curiosamente su papel, Ana, venía dispuesto a romper la relación de Lucía con Roberto, incluso llegando a sabotear la boda de estos. Y en la vida real, los rumores de que Vanesa Romero y Alberto Caballero podían estar iniciando un romance a espaldas de Adánez también empezaron a producirse.

Tanto fue así que María Adánez abandonó la serie en 2005 en mitad de estos rumores y tan sólo unos meses después Caballero anunció su noviazgo con Vanesa Romero. Al igual que ocurrió con Roberto y Ana en la ficción, Alberto y Ana también se dieron el sí quiero, concretamente en 2012.

Vanesa Romero y Alberto Caballero // Gtres

Un matrimonio que no duró mucho ya que meses después anunciaron una repentina ruptura, una reconciliación y un comunicado en el que anunciaban que entre ambos habían "diferencias irreconciliables".

En ese momento se produjo el regreso de María Adánez a la ficción, que en ese momento ya había cambiado de cadena bajo el nombre de La que se avecina, y fue cuando María se pronunció por primera vez sobre lo ocurrido: “Ya somos mayores, la vida pasa, somos adultos y venimos a trabajar. La vida pasa, yo me he casado, me he divorciado... han pasado muchas cosas. Diez años es una vida”.

En 2015, Vanesa volvió a encontrar el amor en el músico Alberto Jiménez, batería de la banda Showpay. Una relación que se prolongó hasta 2020, cuando decidieron llevar sus vidas por separado tras una alborotada ruptura, tal como recogió el diario ABC en su momento, aunque el mismo medio aclaró que no habían terceras personas de por medio.

Emilio Esteban, el joven productor con el que sale Vanesa Romero

Meses después de la ruptura con Alberto Jiménez, Vanesa ha iniciado una nueva relación sentimental. Se trata de Emilio Esteban, un productor musical que con tan sólo 26 años —ella tiene 42— ya ha trabajado con artistas de la talla de Juanes, Blas Cantó o Il Divo. Formado en Berklee College of Music y graduado en la Universidad Europea de Madrid, Emilio cuenta con dos discos en el mercado.

Aunque no decidieron hacer pública su relación hasta el 14 de febrero de 2021, coincidiendo con San Valentín, ya en enero de este año Esteban publicó una imagen rodeado de tres de los yorkshire de Vanesa, apasionada de los animales que además también tiene dos gatos.

"Que siga la música en nuestros corazones Emilio Esteban ¡Feliz día del amor para todos familia! ¡Feliz San Valentín!", escribía la actriz semanas más tarde publicando la primera imagen juntos. A lo que él hizo lo propio publicando otra foto de la pareja junto a un "Disfrutando de la música que transmiten tus ojos y tu sonrisa Vanesa Romero. ¡¡Feliz San Valentín!!".

Una relación que parece que va viento en popa ya que el músico se ha mudado al nuevo chalet que se ha comprado la actriz.

Amador, su hermano que sí limpia pescado

Vanesa Romero está muy unida sus hermanos, Mónica y Amador. Tan buena es la relación entre ellos, que Mónica, la mayor de los tres, es además la representante de la actriz. Pero Vanesa no es la única cara conocida que gestiona la empresa de representación de su hermana, también llevan los asuntos laborales de famosas como Eva González, Noelia López o Eva Isanta.

Por otro lado, su hermano Amador, de 35 años, le está resultando muy útil en su actual participación en MasterChef Celebrity. En el programa ha explicado que su hermano le graba tutoriales de cocina para ayudarla.

En la actualidad, Amador Romero se encarga de parte de la gestión del negocio familiar: una empresa de venta de pescados y mariscos. Curiosamente una de las frases más célebres de La que se avecina es una de Antonio Recio (interpretado por Jordi Sánchez), que hace referencia a un negocio similar: "Mayorista, no limpio pescado". Mientras que también es casualidad que otro de los grandes protagonistas de la serie se llame Amador (Pablo Chiapella).