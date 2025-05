Shakira filtró que Rihanna estaba embarazada antes de su aparición en la alfombra roja de la Met Gala 2025

Shakira acudió a la Met Gala 2025 con un look tan potente como su regreso a los escenarios.

En plena gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, la colombiana apareció en la alfombra roja con un vestido rosa vibrante de silueta ajustada y capa dramática firmado por Prabal Gurung que aunque acaparó todas las miradas, no cumplía con el dress code marcado este año, que homenajeaba la sastrería negra bajo el lema Superfine: Tailoring Black Style.

Shakira en la Met Gala 2025 | Getty

A pesar de no cumplir con el protocolo, la artista se mostró feliz y entusiasmada por formar parte de uno de los eventos más prestigiosos del mundo de la moda. A su paso por la alfombra roja, Shakira reveló sus ganas de encontrarse con Rihanna. "He escuchado las noticias", dijo antes de confesarle a periodista que la cantante "está embarazada". El asombro de la reportera alertó a Shakira, que rápidamente intentó recular. "Oh, se supone que no debía decir eso", aseguraba mientras se llevaba las manos a la cabeza. El embarazo aún no se había confirmado porque Rihanna fue la última celebrity en pasar por la red carpet de la gala.

El vídeo del momento se ha hecho viral en las redes sociales.

Sin embargo, aunque esta metedura de pata podría haber sido una catástrofe, lo cierto es que minutos antes de arrancar el photocall ya se había visto a la artista de Barbados en las inmediaciones del Museo Metropolitano de Nueva York.

Aun no se había puesto el look completo que lució para la ceremonia, firmado por Marc Jacobs, pero gracias a su figura redondeada ya se intuía que dentro de poco la artista y ASAP Rocky darán la bienvenida a su tercer retoño.