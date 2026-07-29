Por qué el concierto de Kanye West en Madrid sigue en pie mientras seis países europeos lo han cancelado

Este jueves 30 de julio, el Estadio Riyadh Air Metropolitano acogerá la única fecha en España del Ye Live World Tour de Kanye West. Sin embargo, después de que varios países europeos cancelasen los conciertos por los comentarios antisemitas del rapero americano, mucha gente se ha preguntado por qué sigue en pie el show en Madrid.

La gira internacional tenía previstos un total de quince conciertos en doce ciudades europeas. Sin embargo, el rapero solo va a actuar en la mitad de países, ya que, en estos últimos meses, Inglaterra, Francia, Suiza, República Checa, Polonia e Italia han suspendido sus conciertos. Después de actuar en Turquía, Países Bajos, Georgia y Albania, el estadounidense aterrizará en nuestro país antes de finalizar la gira europea en Portugal.

El pasado mes de mayo, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunció que estaban estudiando la posible cancelación del show después de que varios países europeos vetasen la actuación del rapero. Sin embargo, una semana después afirmó que "no le corresponde al Ministerio promover la cancelación de ningún concierto por las opiniones que haya vertido cualquier artista".

Por otro lado, ni la Comunidad de Madrid ni el Atlético de Madrid, club propietario del Riyadh Air Metropolitano, se han pronunciado al respecto. Por lo que el concierto, para el que todavía quedan entradas, se mantiene en pie.

Los seis países que han cancelado los conciertos

Reino Unido fue el primer país europeo en cancelar los conciertos de Kanye West previstos para este verano en el Wireless Festival. En abril de 2026, el Ministerio de Interior británico le denegó la entrada al país al rapero, obligando al festival a cancelar su decimonovena edición.

Una semana después, el propio Ye pospuso "hasta nuevo aviso" su concierto en Marsella tras enterarse de que las autoridades francesas estaban estudiando "todas las posibilidades" para impedir que actuase en la ciudad.

En Polonia, el Silesian Stadium anunció en abril que también suspendían la actuación del rapero después de recibir "presiones" por parte del gobierno polaco. Y en Suiza, el FC Basel, club propietario del estadio en el que iba a cantar, también anuló el show tras afirmar que "no podemos, de acuerdo con nuestros valores, ofrecer una plataforma al artista en cuestión en este contexto”. Algo similar ocurrió en Praga, donde el recinto que iba a acoger el Ye Live World Tour canceló el concierto a principios de junio.

En mayo, las autoridades de Reggio Emilia anunciaron la suspensión del concierto en la ciudad italiana por motivos de seguridad, para evitar el riesgo real de contramanifestaciones.

Las declaraciones de Kanye West

A pesar de que Kanye West siempre ha sido una figura muy controversial, en los últimos años se ha visto envuelto en polémicas muy serias por sus actitudes y comentarios racistas y antisemitas. En 2022, el de Atlanta apareció en la Fashion Week de París con una camiseta con el eslogan "White Lives Matters" días después de poner en duda en un podcast la causa de la muerte de George Floyd. Aunque sin duda, sus declaraciones más polémicas tuvieron lugar a principios de 2025, cuando publicó varios tuits haciendo apología del nazismo.

Meses después, en enero de 2026, Kanye West compró una página del Wall Street Journal para disculparse públicamente por sus declaraciones antisemitas. "A quienes he herido", así tituló la carta en la que atribuía sus comentarios a un trastorno bipolar tipo 1.

"En ese estado fracturado, me incliné hacia el símbolo más destructivo que pude encontrar, la esvástica, e incluso vendí camisetas con ella. Me arrepiento y nada me excusa de lo que hice. No soy nazi ni antisemita, amo a los judíos», ha expresado el artista", expresó.