Rosalía menciona a Argentina en su concierto en Chile tras su polémica después del Mundial

Rosalía lleva unos días afrontando una polémica por compartir una publicación en TikTok. Y es que la catalana se hizo eco de un vídeo de la actriz Mia Khalifa en el que sonaba La Perla, y la modelo se alegraba de que España hubiese ganado en el Mundial de fútbol a esos "perlas".

Desde entonces, muchos de sus fans argentinos y otras personalidades se han mostrado muy afectados por el gesto de la cantante, tanto que la propia artista justificó este movimiento a través de redes sociales: "Le di a compartir porque sonaba la perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón".

Toda esta controversia que atraviesa a la intérprete de Reliquia le ha pillado en mitad de su LUX TOUR precisamente por Sudamérica. De hecho, en Argentina tiene muy pronto cuatro conciertos: los días 28 y 29 de julio y el 1 y 2 de agosto Rosalía actuará en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Sin embargo, ha sido en una de sus paradas en Chile donde la artista ha querido dejar claro que, por ella, no hay ningún problema con Argentina. Lo ha demostrado precisamente en el momento del show en el que cuenta alguna anécdota con la ciudad en la que actúa, o se muestra emocionada por el calor de los espectadores.

Ha sido al ver alguna bandera albiceleste entre el público de su show en Santiago de Chile cuando Rosalía se ha dirigido a estos fans con mucho cariño: "Veo ahí de Argentina, ole. Muchas gracias por venir desde ahí".

Si siguiente parada es Buenos Aires, donde la artista terminará por demostrar su amor por su público argentino con cuatro shows de altura.