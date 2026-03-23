¿Qué se espera del especial 20º aniversario de Hannah Montana? Del cameo de Selena Gómez a la nueva versión de 'Best of Both Worlds'

Miley Cyrus en el especial de 'Hannah Montana' por el 20º aniversario | DISNEY+

El pasado mes de febrero, algunos fans de Hannah Montana tuvieron la oportunidad de revivir su infancia o adolescencia presenciando en directo la grabación del programa especial por el 20 aniversario de Hannah Montana.

Sin embargo, el resto del mundo tendremos que esperar hasta mañana 24 de marzo, fecha oficial del estreno de uno de los regresos más esperados de un programa de televisión.

En 2012, el programa finalizaba, cerrando la historia de Miley, quien había revelado al mundo que era Hannah Montana y decidía ir a estudiar con su amiga Lilly a la universidad.

Este abrazo de lo mundano, de una vida usual y cotidiana, fue el cierre de un viaje por el que muchos jóvenes del mundo transitaron, acompñando a una estrella del pop con una doble vida.

Ahora, Miley y Hannah Montana han regresado, fusionadas en Miley Cyrus, en un especial en el que habrá sorpresas, nostalgia e interpretaciones de viejos y nuevos éxitos de la icónica serie.

Ahora, sin peluca

Uno de los puntos clave de este especial es que la cantante decidió teñirse el pelo y peinarse de una forma similar al personaje de Hannah Montana, en lugar de ussar una peluca para la grabación.

Con esta decisión, Miley Cyrus ha querido mandar un mensaje muy claro: Miley y Hannah son la misma persona, y ella ha abrazado que ambas conviven en su interior. Esto mismo lo expresó durante la grabación del aniversario y la entrevista que realizó para Variety.

"Antes pensaba en Hannah como algo aparte de mí. Este especial es mi manera de recuperar la fusión de Hannah y Miley", expresó con su micrófono dorado en mano.

Las canciones que cantará

Por los avances que se han revelado hasta ahora y lo que se ha adelantado en entrevista, lo que está asegurado es que el especial contará al menos con las actuaciones de This Is the Life, The Climb y Best of Both Worlds.

Sin embargo, también se ha revelado que podremos ver a Miley cantando una canción totalmente nueva bajo el título Younger You.

Pensado para los fans

Durante el especial, no solo veremos a Miley Cyrus actuar, sino que también será entrevistada por Alex Cooper, presentadora de Call Her Daddy y gran fan de Hannah Montana. De hecho, Miley, fue la encargada de esta elección: "Ella entiende a Hannah de una manera que yo no podría. Nunca tuve la oportunidad de ver a Hannah desatada en el pogo con otros niños".

Gracias a esta elección en su equipo, Miley pudo diseñar el evento en función de lo que realmente los fans buscarían en este especial, e incluso la presentadora eliminó algunas de las ideas de la cantante. "Ella decía: 'Como fan de Hannah, nadie quiere eso'", explicó Miley.

Hannah Montana | GETTY

Con los fans siempre en mente, han querido preparar todo al detalle, recreando aspectos como los escenarios originales, los movimientos de cabello de Miley, los anuncios de la varita mágica de Disney Channel y la característica música de transición de la serie.

El cameo de Selena Gómez

Algo que muy pocos se esperaban es que Selena Gómez apareciera en este especial, con quien ya compartió pantalla durante el crossover que unió Hannah Montana y Los Magos de Waverly Place.

Sin embargo, ni siquiera Miley Cyrus había sido avisada de su aparición en el especial. Alex Cooper fue quien organizó el cameo de Selena Gomez, quien sorprendió a la cantante en el set. "Adoro a Selena, pero no sabía lo mucho que significaba nuestra amistad para los fans", reveló Cyrus.

Fiel a la esencia de la serie

En cuanto Miley comenzó los ensayos, se dio cuenta de que aún seguía conservando la esencia de su personaje sobre el escenario y, lo que tenía claro, es que no quería estropear la magia de este viaje al pasado.

"Los bailarines hacían cosas y yo pensaba: '¡Eso no es original!'. Y ellos me decían: 'Bueno, estamos intentando modernizarlo'. Y yo les respondía: '¡Si funciona, no lo cambien!'", declaró en la entrevista para Variety.

Miley Cyrus en un episodio de 'Hannah Montana' | Craig Sjodin / Disney Channel vía Getty Images

Sin embargo, algo evidentemente notaremos será el cambio en la voz de Miley Cyrus, ahora más gruesa y ronca, pero con una potencia vocal más trabajada gracias a su experiencia en la música.

"No quería darle un toque moderno a Hannah. Quería conservar su esencia. Pero además, ahora Hannah usa Gucci. Ha mejorado. Tiene que verse un poco menos como de Galleria", comentaba la cantante sobre su cambio visual durante el especial.

Billy Ray Cyrus regresará

En la serie, Hannah Montana contaba con la ayuda de su padre, un cantante de country retirado que representaba a la estrella del pop y componía canciones para ella.

Sin embargo, muchos fans puede que no sepan que este mismo actor se trata del padre biológico de la cantante, Billy Ray Cyrus, quien en ese momento era el número uno en las listas de música country en Estados Unidos. Por aquel entonces, su nombre era Destiny Hope Cyrus, pero debido a su carácter alegre le empezaron a llamar "Smiley", convirtiéndose más tarde en Miley.

La madre de Miley, Tish, fue la responsable de que le dieran definitivamente el papel, pues aunque algunos directores de casting tenían los ojos puestos en él, creían que no podrían pagar su caché. Aquí fue cuando intercedió Tish, animando a su entonces esposo a ir al casting y a hacerles salir de dudas de si merecía la pena contar con él.

Además, su madre también aparecerá en el especial, acompañándola en algunos de los momentos.