Los Jonas Brothers invitan a TINI a cantar 'This is Me' en Argentina

A pesar de que Tini se encuentra en mitad de su gira FUTTTURA TOUR en Argentina, con la cual dará también ocho conciertos en España, no ha podido evitar aprovechar la oportunidad de subirse al escenario con los Jonas Brothers.

Y es que la cantante tiene una historia muy personal con la banda, pues, gracias a la canción This is Me, la cual cantaron Joe Jonas y Demi Lovato enCamp Rock, la vida de Tini cambió para siempre.

Este tema fue el que Tini cantó durante el casting para ser la protagonista de la serie Violetta, aunque en una versión en español, siendo determinante para dar su primer paso hacia el éxito.

De hecho, este mismo vídeo fue proyectado ayer 5 de mayo en el Movistar Arena durante el concierto de la gira Jonas20: Greetings from your Hometown Tour, sirviendo de presentación para la entrada de Tini en escena.

La actuación de Tini y Joe Jonas

Después de aparecer sobre el escenario y enloquecer al público, la cantante se unió a Joe Jonas para interpretar This is Me.

Desde luego, Tini estuvo más que a la altura de ser sustituta de Demi Lovato, desmostrando su capacidad vocal con cada nota.

Sin embargo, este no fue el único tema que interpretó, sino que también se animó a cantar uno de los temas más icónicos de su carrera: Cupido.

Incluso protagonizó un divertido momento junto a los Jonas Brothers, a quienes se acercó para bailarles.